Erkekleri Koruma Derneği'nden 'Erkek hakları' açıklaması: ‘Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun'

Bir kadın iftira attığı zaman örnek veriyorum bir otobüse bindiğinizde bir kadın, psikolojisi bozuk bir kadın iftira attığı zaman hem toplumdan linç yiyorsunuz hem size kimse inanmıyor, hem de mesleğinizden oluyorsunuz. İşinizden oluyorsunuz, gücünüzden oluyorsunuz, hayatınızdan oluyorsunuz. Ve boşandıktan sonra dahi kurtulamıyorsunuz. Bunun için ben Aile Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Bakanlığımızın güzel çalışmalar yaptığını biliyorum ama erkeklerle alakalı da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Ve kendisinden burada sizlerin huzurunda randevu talep ediyorum. Lütfen sayın bakanım sesimizi duyun. Madem siz aile bakanısınız, madem önemli olan aileyi tutmak, bir arada tutmak. Ben de diyorum ki o zaman bir ilişkide nasıl kadın erkek var, karı koca var, biz de erkek olarak bir yanda arada durmak istiyoruz ve haklarımızı savunmak istiyoruz.