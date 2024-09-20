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Erkekleri Koruma Derneği'nden 'Erkek hakları' açıklaması: ‘Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun'
Erkekleri Koruma Derneği'nden 'Erkek hakları' açıklaması: ‘Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun'
Sputnik Türkiye
Ankara'daki Nefes Parkı'nda bir araya gelen Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, bando eşliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne kadar yürüdü. Dernek... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T17:37+0300
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kadın
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Erkekleri Koruma Derneği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde erkek hakları için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.Erkek haklarının toplumda daha görünür olması talebi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde Erkekleri Koruma Derneği üyeleri basın açıklaması düzenledi. Açıklamada nafaka hakkında konuşan dernek başkanı Bahri İnceler, Cem Yılmaz'ın geçmişte vergi rekortmenleri listesine girdiğini ve 10 bin dolar nafaka ödediğini, kendisinin ise rekortmen olmadığını ancak eski eşine 3 bin dolar nafaka ödediğini belirtti. ‘Eşit Velayet, Eşit Adalet', ‘Nafaka Yükü Köleliktir, Erkekler de Özgürlük İster', ‘Erkeklerin de Kalbi Var, Çığlıklarını Duyun' ve “İftiralar Can Alıyor, Erkeklere İftira Ölüm Demek” yazılı pankartları taşıyan üyeler nafaka vermek istemediklerini açıkladı.'Haklarımızı savunmak istiyoruz'Kadınların erkeklere iftira atabildiğini belirten Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kadinlar-erkeklerden-53-yil-daha-fazla-yasiyor-1088157626.html
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erkek, eylem, nafaka, kadın, boşanma, iftira, iftira davası, iftira, iftira ve inkârla mücadele birliği (adl), velayet, çocukların velayeti
erkek, eylem, nafaka, kadın, boşanma, iftira, iftira davası, iftira, iftira ve inkârla mücadele birliği (adl), velayet, çocukların velayeti

Erkekleri Koruma Derneği'nden 'Erkek hakları' açıklaması: ‘Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun'

17:37 20.09.2024
© İHAerkekleri koruma derneği
erkekleri koruma derneği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© İHA
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Ankara'daki Nefes Parkı'nda bir araya gelen Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, bando eşliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne kadar yürüdü. Dernek tarafından düzenlenen basın açıklamasında 'erkek hakları' konusunda basın açıklaması yapıldı.
Erkekleri Koruma Derneği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde erkek hakları için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.
Erkek haklarının toplumda daha görünür olması talebi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde Erkekleri Koruma Derneği üyeleri basın açıklaması düzenledi. Açıklamada nafaka hakkında konuşan dernek başkanı Bahri İnceler, Cem Yılmaz'ın geçmişte vergi rekortmenleri listesine girdiğini ve 10 bin dolar nafaka ödediğini, kendisinin ise rekortmen olmadığını ancak eski eşine 3 bin dolar nafaka ödediğini belirtti. ‘Eşit Velayet, Eşit Adalet', ‘Nafaka Yükü Köleliktir, Erkekler de Özgürlük İster', ‘Erkeklerin de Kalbi Var, Çığlıklarını Duyun' ve “İftiralar Can Alıyor, Erkeklere İftira Ölüm Demek” yazılı pankartları taşıyan üyeler nafaka vermek istemediklerini açıkladı.

'Haklarımızı savunmak istiyoruz'

Kadınların erkeklere iftira atabildiğini belirten Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler şunları söyledi:
Bir kadın iftira attığı zaman örnek veriyorum bir otobüse bindiğinizde bir kadın, psikolojisi bozuk bir kadın iftira attığı zaman hem toplumdan linç yiyorsunuz hem size kimse inanmıyor, hem de mesleğinizden oluyorsunuz. İşinizden oluyorsunuz, gücünüzden oluyorsunuz, hayatınızdan oluyorsunuz. Ve boşandıktan sonra dahi kurtulamıyorsunuz. Bunun için ben Aile Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Bakanlığımızın güzel çalışmalar yaptığını biliyorum ama erkeklerle alakalı da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Ve kendisinden burada sizlerin huzurunda randevu talep ediyorum. Lütfen sayın bakanım sesimizi duyun. Madem siz aile bakanısınız, madem önemli olan aileyi tutmak, bir arada tutmak. Ben de diyorum ki o zaman bir ilişkide nasıl kadın erkek var, karı koca var, biz de erkek olarak bir yanda arada durmak istiyoruz ve haklarımızı savunmak istiyoruz.
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