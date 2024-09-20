https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sudanda-kolera-salgini-olu-sayisi-348e-yukseldi-1088256172.html

Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 348'e yükseldi

Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 348'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Sudan'da kolera vakaları gün geçtikçe artıyor. Ağustos arında başlayan salgında toplamda 348 kişinin öldüğü, 11 bin kişinin ise hastalığa yakalandığı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T17:11+0300

2024-09-20T17:11+0300

2024-09-20T17:11+0300

dünya

afrika

sudan

sel felaketi

şiddetli yağış

kolera

kolera salgını

dang humması

savaş

sağlık bakanlığı

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Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınının dokuz farklı eyalette yayıldığını ve vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiğini, 348 kişinin öldüğü bildirdi.Son dönemde yaşanan sel felaketinin savaştan zarar görmüş ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Bakanlık, vektörler aracılığıyla yayılan hastalığın şiddetli yağmurlar nedeniyle üreme alanı oluştuğunu bildirdi.12 Ağustos'ta başlayan kolera salgınından en kötü etkilenen Kassala ve Wad Al-Hiliu bölgelerinde yardım kampanyalarının düzenlendiği belirtildi.Son günlerde, Kassala, Nil Nehri ve Gedaref dahil olmak üzere altı eyalette 399 yeni vaka ve beş ölüm kaydedilirken, toplam vaka sayısının 11 bin 79'a ulaştığını, bunların 348'inin öldüğü bildirildi. Ülkede ayrıca beş farklı eyalette dang humması hastalığı şüphesi olduğu, iki kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.Şiddetli yağmurlar ve sel felaketleri ülkedeki 11 eyalette 70 bin aileyi ve 300 binden fazla insanı etkiledi. Bakanlık, çatışma bölgesindeki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 80'inin hizmet dışı olduğunu ve ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı olduğunu ekledi.

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afrika, sudan, sel felaketi, şiddetli yağış, kolera, kolera salgını, dang humması, savaş, sağlık bakanlığı