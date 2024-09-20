https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sudanda-kolera-salgini-olu-sayisi-348e-yukseldi-1088256172.html
Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 348'e yükseldi
Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 348'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Sudan'da kolera vakaları gün geçtikçe artıyor. Ağustos arında başlayan salgında toplamda 348 kişinin öldüğü, 11 bin kişinin ise hastalığa yakalandığı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T17:11+0300
2024-09-20T17:11+0300
2024-09-20T17:11+0300
dünya
afrika
sudan
sel felaketi
şiddetli yağış
kolera
kolera salgını
dang humması
savaş
sağlık bakanlığı
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Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınının dokuz farklı eyalette yayıldığını ve vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiğini, 348 kişinin öldüğü bildirdi.Son dönemde yaşanan sel felaketinin savaştan zarar görmüş ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Bakanlık, vektörler aracılığıyla yayılan hastalığın şiddetli yağmurlar nedeniyle üreme alanı oluştuğunu bildirdi.12 Ağustos'ta başlayan kolera salgınından en kötü etkilenen Kassala ve Wad Al-Hiliu bölgelerinde yardım kampanyalarının düzenlendiği belirtildi.Son günlerde, Kassala, Nil Nehri ve Gedaref dahil olmak üzere altı eyalette 399 yeni vaka ve beş ölüm kaydedilirken, toplam vaka sayısının 11 bin 79'a ulaştığını, bunların 348'inin öldüğü bildirildi. Ülkede ayrıca beş farklı eyalette dang humması hastalığı şüphesi olduğu, iki kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.Şiddetli yağmurlar ve sel felaketleri ülkedeki 11 eyalette 70 bin aileyi ve 300 binden fazla insanı etkiledi. Bakanlık, çatışma bölgesindeki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 80'inin hizmet dışı olduğunu ve ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı olduğunu ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/pakistan-ve-hindistan-arasinda-su-sorunu-64-yillik-anlasma-kurallarina-uymaya-devam-edilmeli-1088244877.html
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afrika, sudan, sel felaketi, şiddetli yağış, kolera, kolera salgını, dang humması, savaş, sağlık bakanlığı
afrika, sudan, sel felaketi, şiddetli yağış, kolera, kolera salgını, dang humması, savaş, sağlık bakanlığı
Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 348'e yükseldi
Sudan'da kolera vakaları gün geçtikçe artıyor. Ağustos arında başlayan salgında toplamda 348 kişinin öldüğü, 11 bin kişinin ise hastalığa yakalandığı bildirildi. Aynı anda hem savaş hem de sel felaketinin yaşayan ülkenin ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiği bildirildi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınının dokuz farklı eyalette yayıldığını ve vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiğini, 348 kişinin öldüğü bildirdi.
Son dönemde yaşanan sel felaketinin savaştan zarar görmüş ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Bakanlık, vektörler aracılığıyla yayılan hastalığın şiddetli yağmurlar nedeniyle üreme alanı oluştuğunu bildirdi.
12 Ağustos'ta başlayan kolera salgınından en kötü etkilenen Kassala ve Wad Al-Hiliu bölgelerinde yardım kampanyalarının düzenlendiği belirtildi.
Son günlerde, Kassala, Nil Nehri ve Gedaref dahil olmak üzere altı eyalette 399 yeni vaka ve beş ölüm kaydedilirken, toplam vaka sayısının 11 bin 79'a ulaştığını, bunların 348'inin öldüğü bildirildi. Ülkede ayrıca beş farklı eyalette dang humması hastalığı şüphesi olduğu, iki kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Şiddetli yağmurlar ve sel felaketleri ülkedeki 11 eyalette 70 bin aileyi ve 300 binden fazla insanı etkiledi. Bakanlık, çatışma bölgesindeki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 80'inin hizmet dışı olduğunu ve ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı olduğunu ekledi.