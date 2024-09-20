Pakistan ve Hindistan arasında su sorunu: '64 yıllık anlaşma kurallarına uymaya devam edilmeli'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kişi başına düşen kredi kartı sayısı 5’e yükseldi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:06
82 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/pakistan-ve-hindistan-arasinda-su-sorunu-64-yillik-anlasma-kurallarina-uymaya-devam-edilmeli-1088244877.html
Pakistan ve Hindistan arasında su sorunu: '64 yıllık anlaşma kurallarına uymaya devam edilmeli'
Pakistan ve Hindistan arasında su sorunu: '64 yıllık anlaşma kurallarına uymaya devam edilmeli'
Sputnik Türkiye
Pakistan, Hindistan'ın, 64 yıllık İndus Sular Anlaşması'na uymasını talep etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke için... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T13:32+0300
2024-09-20T13:32+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
pakistan
indus nehri
indus su anlaşması
baraj
baraj gölü
su kıtlığı
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/06/1076096083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa6c8cdcb6ad566d9dbfc90c3231e9f8.jpg
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da gerçekleşen haftalık basın toplantısında, İndus Sular Anlaşması hakkında konuştu.1960 yılında Dünya Bankası garantörlüğünde, Pakistan ve Hindistan arasında imzalanan 64 yıllık İndus Sular Anlaşması (IWT) yıllardır iki ülkenin çıkarına hizmet eden önemli bir anlaşma olarak görülüyor. Hindistan'ın 30 Ağustos tarihinde İslamabad yönetimine anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulunmasının ardından Pakistan'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Beluç, iki ülkenin de, çevrelerini korumak, ekolojik dengeyi sağlamak ve çevre üzerindeki olumsuz adımlardan kaçınmak konusunda ortak bir sorumluluk taşıdığına inandığını belirtti. Anlaşmayla ilgili tüm sorunların bu çerçeve altında tartışılabileceğinin altını çizdi.Hindistan anlaşmanın gözden geçirilmesini istediHindistan, İndus Suları Anlaşması kapsamında Pakistan'ın kendilerinden daha fazla suyu kontrol ettiğini düşündükleri için anlaşmanın tekrardan gözden geçirilmesini talep ettiklerini belirtiyor.Pakistan, Hindistan'ın batı nehirleri üzerinde baraj inşa ederek anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiyor. Hindistan'ın ayrıca Tibet'ten gelen ve Hindistan'ın sulama ihtiyacının üçte birini karşılayan Brahmaputra Nehri'nde baraj inşası ve nehrin yönünün değiştirilmesi konusunda da Çin ile su anlaşmazlığı yaşadığı bildirildi. Hindistan'ın, anlaşma yeniden müzakere edilene kadar İndus Komisyonu (PIC) toplantısının yapılmayacağını, Ocak 2023'ten bu yana anlaşmayı revize etmek için yapılacak görüşmeleri başlatmak adına Pakistan'a gönderilen dört mektuptan 'tatmin edici bir yanıt alamadığını' bildirildi.İndus Su anlaşmasıİki ülke arasında 'tarafsız bir uzman atanması' konusunda anlaşma yapıldıktan sonra, 1960 yılında Dünya Bankası gözetiminde İndus Su Anlaşması imzalanmıştı. Pakistan'ın, 2016 yılında Tahkim Mahkemesi talebini Dünya Bankası, tarafsız bir uzaman ve mahkemenin bir arada olmasının 'çelişkili sonuçlara yol açabileceğine karar verdi.2022'de tahkim mahkemesine hem bir uzman hem de bir başkan atanmasını kolaylaştırılınca Hindistan Lahey'deki tahkim mahkemesindeki yargılamalara katılmayı reddetti.Pakistan, anlaşmanın şartları dahilinde çalıştığını savunurken, Hindistan antlaşmanın bu tür paralel uyuşmazlıklara izin vermediğini söyledi. Yapılan anlaşma uyarınca, Beas, Ravi ve Sutlej veya 'doğu nehirleri'nden gelen su Hindistan'a; üç batı nehirdeki, Chenab, Indus ve Jhelum, suyun ise Pakistan'a tahsis edildi. Anlaşmanın, Hindistan'ın batı nehirlerini sınırlı sulama amaçları ve diğer 'tüketim dışı' kullanımların yanı sıra elektrik üretimi için kullanmasına izin veriyor.Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. İnşa edilen barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı veya su baskını risklerinin arttığı ve Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-pakistanin-brics-uyeligine-destek-1088198485.html
hindistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/06/1076096083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_172826346f285bb46c292895d42becf3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, hindistan, pakistan, indus nehri, indus su anlaşması, baraj, baraj gölü, su kıtlığı, anlaşma
asya & pasifik, hindistan, pakistan, indus nehri, indus su anlaşması, baraj, baraj gölü, su kıtlığı, anlaşma

Pakistan ve Hindistan arasında su sorunu: '64 yıllık anlaşma kurallarına uymaya devam edilmeli'

13:32 20.09.2024
© AA / Ali BallıKuraklık - baraj - su
Kuraklık - baraj - su - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Ali Ballı
Abone ol
Pakistan, Hindistan'ın, 64 yıllık İndus Sular Anlaşması'na uymasını talep etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke için altın standartlara sahip olduğunu, Hindistan'ın anlaşma kurallarına uymaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da gerçekleşen haftalık basın toplantısında, İndus Sular Anlaşması hakkında konuştu.
1960 yılında Dünya Bankası garantörlüğünde, Pakistan ve Hindistan arasında imzalanan 64 yıllık İndus Sular Anlaşması (IWT) yıllardır iki ülkenin çıkarına hizmet eden önemli bir anlaşma olarak görülüyor.
Hindistan'ın 30 Ağustos tarihinde İslamabad yönetimine anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulunmasının ardından Pakistan'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bunun, su paylaşımına ilişkin ikili anlaşmaların altın standardı olduğuna inanıyoruz. Pakistan, anlaşmanın uygulanmasını tam olarak taahhüt ediyor. Hindistan'ın da anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz.

Beluç, iki ülkenin de, çevrelerini korumak, ekolojik dengeyi sağlamak ve çevre üzerindeki olumsuz adımlardan kaçınmak konusunda ortak bir sorumluluk taşıdığına inandığını belirtti. Anlaşmayla ilgili tüm sorunların bu çerçeve altında tartışılabileceğinin altını çizdi.

Hindistan anlaşmanın gözden geçirilmesini istedi

Hindistan, İndus Suları Anlaşması kapsamında Pakistan'ın kendilerinden daha fazla suyu kontrol ettiğini düşündükleri için anlaşmanın tekrardan gözden geçirilmesini talep ettiklerini belirtiyor.
Pakistan, Hindistan'ın batı nehirleri üzerinde baraj inşa ederek anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiyor. Hindistan'ın ayrıca Tibet'ten gelen ve Hindistan'ın sulama ihtiyacının üçte birini karşılayan Brahmaputra Nehri'nde baraj inşası ve nehrin yönünün değiştirilmesi konusunda da Çin ile su anlaşmazlığı yaşadığı bildirildi.
Hindistan'ın, anlaşma yeniden müzakere edilene kadar İndus Komisyonu (PIC) toplantısının yapılmayacağını, Ocak 2023'ten bu yana anlaşmayı revize etmek için yapılacak görüşmeleri başlatmak adına Pakistan'a gönderilen dört mektuptan 'tatmin edici bir yanıt alamadığını' bildirildi.

İndus Su anlaşması

İki ülke arasında 'tarafsız bir uzman atanması' konusunda anlaşma yapıldıktan sonra, 1960 yılında Dünya Bankası gözetiminde İndus Su Anlaşması imzalanmıştı. Pakistan'ın, 2016 yılında Tahkim Mahkemesi talebini Dünya Bankası, tarafsız bir uzaman ve mahkemenin bir arada olmasının 'çelişkili sonuçlara yol açabileceğine karar verdi.
2022'de tahkim mahkemesine hem bir uzman hem de bir başkan atanmasını kolaylaştırılınca Hindistan Lahey'deki tahkim mahkemesindeki yargılamalara katılmayı reddetti.
Pakistan, anlaşmanın şartları dahilinde çalıştığını savunurken, Hindistan antlaşmanın bu tür paralel uyuşmazlıklara izin vermediğini söyledi. Yapılan anlaşma uyarınca, Beas, Ravi ve Sutlej veya 'doğu nehirleri'nden gelen su Hindistan'a; üç batı nehirdeki, Chenab, Indus ve Jhelum, suyun ise Pakistan'a tahsis edildi.
Anlaşmanın, Hindistan'ın batı nehirlerini sınırlı sulama amaçları ve diğer 'tüketim dışı' kullanımların yanı sıra elektrik üretimi için kullanmasına izin veriyor.
Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. İnşa edilen barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı veya su baskını risklerinin arttığı ve Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.
BRICS logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
DÜNYA
Rusya'dan Pakistan'ın BRICS üyeliğine destek
Dün, 11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала