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Sokakta kalan evsize belediye el uzattı: Değişimi şaşırttı, yeni hayatına başladı
Sokakta kalan evsize belediye el uzattı: Değişimi şaşırttı, yeni hayatına başladı
Sputnik Türkiye
Antalya'da sokakta yaşayan Ali Tanyerli'nin verilen destek sonrasındaki değişimi şaşırttı. Alkol bağımlılığından kurtulan, kişisel bakımları yapılan Tanyeri... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T13:56+0300
2024-09-20T13:56+0300
yaşam
antalya
evsizler
evsiz
kepez belediyesi
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Antalya Kepez'de sokaklarda yaşayan Ali Tanyeri'nin hayatı, kendisinin durumuna üzülen Ayhan Gözübek'in yardımıyla değişti. Tanyeri'nin durumunu Kepez Belediyesi ile paylaşılması sonrasında belediye durumu al attı. Alkol bağımlılığı ve çeşitli rahatsızlıkları olan Tanyeri'nin önce kişisel bakımları yapıldı, ardından Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde vücudundaki yaralar tedavi edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Bimekan Barınma Merkezi'nde misafir edilen Tanyerli, alkol bağımlılığı içinde Aşır Aksu Yerleşkesindeki kısa adı AMATEM olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi'nde tedavi gördü. Bağımlılıklarından kurtulan Tanyerli, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ise Tanyeri için hem iş hem de kalacak yer ayarlandı. Tanyeri'nin değişimi ise şaşırttı. Hayattan kopmak üzereydimAntalya'da bimekan yaşam süren ve yeniden hayata tutunan Ali Tanyerli duygularını şöyle anlattı; "Ölmek üzereydim. Hakikaten ölmek üzereydim. Şimdi bu hayatın içindeyim. Çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Ölmek istiyordum. Bu hayattan kurtulmak istiyordum. Şimdi çok çok yaşama isteğim var. Çok teşekkür ederim. Şimdiden işim de oldu, kalacak yerim de oldu. Çok mutluyum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fransa-olimpiyat-oyunlari-icin-evsizleri-paristen-atti-1086636753.html
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antalya, evsizler, evsiz, kepez belediyesi
antalya, evsizler, evsiz, kepez belediyesi

Sokakta kalan evsize belediye el uzattı: Değişimi şaşırttı, yeni hayatına başladı

13:56 20.09.2024
© İHA-AW291514Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© İHA-AW291514
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Antalya'da sokakta yaşayan Ali Tanyerli'nin verilen destek sonrasındaki değişimi şaşırttı. Alkol bağımlılığından kurtulan, kişisel bakımları yapılan Tanyeri, yeni hayatına başladı.
Antalya Kepez'de sokaklarda yaşayan Ali Tanyeri'nin hayatı, kendisinin durumuna üzülen Ayhan Gözübek'in yardımıyla değişti. Tanyeri'nin durumunu Kepez Belediyesi ile paylaşılması sonrasında belediye durumu al attı.
© İHA-AW291514Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
Antalya
© İHA-AW291514
Alkol bağımlılığı ve çeşitli rahatsızlıkları olan Tanyeri'nin önce kişisel bakımları yapıldı, ardından Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde vücudundaki yaralar tedavi edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Bimekan Barınma Merkezi'nde misafir edilen Tanyerli, alkol bağımlılığı içinde Aşır Aksu Yerleşkesindeki kısa adı AMATEM olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi'nde tedavi gördü. Bağımlılıklarından kurtulan Tanyerli, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ise Tanyeri için hem iş hem de kalacak yer ayarlandı. Tanyeri'nin değişimi ise şaşırttı.
© İHA-AW291514Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
Antalya
© İHA-AW291514

Hayattan kopmak üzereydim

Antalya'da bimekan yaşam süren ve yeniden hayata tutunan Ali Tanyerli duygularını şöyle anlattı; "Ölmek üzereydim. Hakikaten ölmek üzereydim. Şimdi bu hayatın içindeyim. Çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Ölmek istiyordum. Bu hayattan kurtulmak istiyordum. Şimdi çok çok yaşama isteğim var. Çok teşekkür ederim. Şimdiden işim de oldu, kalacak yerim de oldu. Çok mutluyum."
Fransa-evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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