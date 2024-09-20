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Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye duygu dolu elveda: 'Duygularımın ne kadar yoğun olduğunu anlatmak gerçekten güç'
Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye duygu dolu elveda: 'Duygularımın ne kadar yoğun olduğunu anlatmak gerçekten güç'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Semih Şentürk, U-19'un takım antrenörü görevini bıraktığını açıkladı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin en sevilen forvetlerinden biri olan Semih Şentürk, U19 takımındaki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe'ye de veda eden Şentürk, sosyal medyada sevenleri için duygu dolu bir elveda mesajı yazdı.Şentürk'ün son mesajı şöyle oldu:
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semih şentürk, fenerbahçe, emekli, gol, gol kralı, en iyi gol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye duygu dolu elveda: 'Duygularımın ne kadar yoğun olduğunu anlatmak gerçekten güç'

09:44 20.09.2024
Semih Şentürk
Semih Şentürk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Semih Şentürk, U-19'un takım antrenörü görevini bıraktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin en sevilen forvetlerinden biri olan Semih Şentürk, U19 takımındaki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe'ye de veda eden Şentürk, sosyal medyada sevenleri için duygu dolu bir elveda mesajı yazdı.
Şentürk'ün son mesajı şöyle oldu:

"Fenerbahçe formasını giydiğim yıllar boyunca sahada verdiğim mücadele, attığım goller ve yaşadığımız zaferler benim için hayatımın en değerli anlarıydı. Her zaman bu formayı gururla taşıdım; bu büyük camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Futbolculuk kariyerimin ardından, genç yeteneklerimize yol gösterme ve Fenerbahçe ruhunu aşılamanın sorumluluğunu üstlendim. Onların gelişiminde bir nebze de olsa katkım olabildiyse ne mutlu bana.

Bu kulüp bana sadece bir kariyer değil, aynı zamanda bir aile verdi. Her antrenmanda, her maçta, her galibiyette sizin desteğinizi hissettim. Altyapıda görev aldığım süre boyunca, genç oyuncularımıza futbol bilgimi ve tecrübelerimi aktarmak benim için büyük bir onurdu. Bu gençlerin ileride Fenerbahçe'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum.

Bugün, Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısındaki görevimden ayrılırken sizlere veda etmenin zorluğunu yaşıyorum.. Duygularımın ne kadar yoğun olduğunu anlatmak gerçekten güç. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerimde bana her zaman destek olan, yanımda duran siz sevgili taraftarlarımızla vedalaşmak, tarif edilmez bir his. Veda etmek her zaman zordur. Ancak biliyorum ki Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri asla değişmeyecek. Bu kulübün bir parçası olmak benim için her zaman bir gurur kaynağı oldu ve öyle de kalacak. Sizlerle birlikte geçirdiğim her an, yaşadığım her duygu, hayatım boyunca unutulmaz anılar olarak kalacak.

Sevgili Fenerbahçe ailem, sizlere veda ederken kalbimde derin bir minnet ve sevgi taşıyorum. Bu büyük camiaya katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Başta büyük Fenerbahçe taraftarı olmak üzere başkanımıza, beraber görev yaptığım altyapıdan sorumlu yöneticilerime, akademi direktörlerine, altyapı hocalarına ve yetiştirdiğimiz oyunculara bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim.

Kendi hayallerimin peşinde, iyi bir teknik direktör olmak için şimdilik sizlere veda ediyorum. Her zaman yanınızda, kalbimle ve dualarımla sizinle olacağım."

Lamine Yamal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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