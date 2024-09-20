https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/secmenine-savunma-icin-kubotan-dagitacak-her-gun-bicakli-saldirilar-ve-kavgalar-duyuyoruz-1088226243.html

Seçmenine savunma için 'kubotan' dağıtacak: 'Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz'

Seçmenine savunma için 'kubotan' dağıtacak: 'Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz'

Sputnik Türkiye

Almanya'da AfD'li siyasetçi Lena Kotre, seçmenine savunma aleti 'kubotan' dağıtacağını açıkladı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T01:34+0300

2024-09-20T01:34+0300

2024-09-20T01:34+0300

dünya

almanya

almanya için alternatif (afd)

savunma

seçim

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Almanya'da Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Lena Kotre, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Brandenburg eyalet seçimlerinde seçmenlere bir savunma aleti olan 'kubotan' dağıtacağını belirtti.Seçmenlerine kendilerini koruma amaçlı kalem görünümlü metal bir savunma aleti olan 'kubotan' hediye edeceğini açıklayan Kotre, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:Kubotan nedir?Kubotan, tükenmez kaleme benzeyen yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda sert metal bir çubuk olarak biliniyor. Savunma aleti olan Kubotan, vücuttaki basınç ve sinir noktalarına vurarak karşı tarafı etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılabiliyor.

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almanya, almanya için alternatif (afd), savunma, seçim