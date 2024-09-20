https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/secmenine-savunma-icin-kubotan-dagitacak-her-gun-bicakli-saldirilar-ve-kavgalar-duyuyoruz-1088226243.html
Seçmenine savunma için 'kubotan' dağıtacak: 'Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz'
Seçmenine savunma için 'kubotan' dağıtacak: 'Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Almanya'da AfD'li siyasetçi Lena Kotre, seçmenine savunma aleti 'kubotan' dağıtacağını açıkladı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T01:34+0300
2024-09-20T01:34+0300
2024-09-20T01:34+0300
dünya
almanya
almanya için alternatif (afd)
savunma
seçim
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Almanya'da Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Lena Kotre, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Brandenburg eyalet seçimlerinde seçmenlere bir savunma aleti olan 'kubotan' dağıtacağını belirtti.Seçmenlerine kendilerini koruma amaçlı kalem görünümlü metal bir savunma aleti olan 'kubotan' hediye edeceğini açıklayan Kotre, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:Kubotan nedir?Kubotan, tükenmez kaleme benzeyen yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda sert metal bir çubuk olarak biliniyor. Savunma aleti olan Kubotan, vücuttaki basınç ve sinir noktalarına vurarak karşı tarafı etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/almanya-schengeni-rafa-mi-kaldirdi-sinir-guvenligi-paketine-komsulardan-sert-elestiriler-1087900688.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), savunma, seçim
almanya, almanya için alternatif (afd), savunma, seçim
Seçmenine savunma için 'kubotan' dağıtacak: 'Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz'
Almanya'da AfD'li siyasetçi Lena Kotre, seçmenine savunma aleti 'kubotan' dağıtacağını açıkladı.
Almanya'da Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Lena Kotre, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Brandenburg eyalet seçimlerinde seçmenlere bir savunma aleti olan 'kubotan' dağıtacağını belirtti.
Seçmenlerine kendilerini koruma amaçlı kalem görünümlü metal bir savunma aleti olan 'kubotan' hediye edeceğini açıklayan Kotre, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:
"Her gün bıçaklı saldırılar ve kavgalar duyuyoruz. Hükümetin ne yapmamız gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? Kusmak zorundaymışız gibi davranmalı, şarkı söylemeli, alkışlamalı veya tıbbi bir acil durumunuz varmış gibi davranmalıymışız. Hepsi saçmalık. Çözüm bende. Kubotan ile mücadele edebilirisiniz. Etkinliklerime katılıp bundan bir tane alın ve kendinizi savunmaya hazır olun."
Kubotan, tükenmez kaleme benzeyen yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda sert metal bir çubuk olarak biliniyor. Savunma aleti olan Kubotan, vücuttaki basınç ve sinir noktalarına vurarak karşı tarafı etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılabiliyor.