https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/secil-erzanin-yargilandigi-davada-tahliye-erzan-davada-tek-tutuklu-sanik-oldu-1088263533.html

Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tahliye: Erzan davada tek tutuklu sanık oldu

Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tahliye: Erzan davada tek tutuklu sanık oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü futbolcular ve iş insanlarının aralarında olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili 'gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T22:36+0300

2024-09-20T22:36+0300

2024-09-20T22:41+0300

türkiye

seçil erzan

tahliye

ali yörük

mahkeme

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Seçil Erzan davasında Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Fatih Terim, Arda Turan ve bir çok futbolcunun yer aldığı gizli fon davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Seçil Erzan'ın tutukluğu devam ederken Ali Yörük tahliye edildi.Seçil Erzan tek tutuklu sanıkMahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/44-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-bahar-candan-tahliye-edildi-1088262172.html

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seçil erzan, tahliye, ali yörük, mahkeme