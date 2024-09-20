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Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tahliye: Erzan davada tek tutuklu sanık oldu
Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tahliye: Erzan davada tek tutuklu sanık oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü futbolcular ve iş insanlarının aralarında olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili 'gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T22:36+0300
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ali yörük
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Seçil Erzan davasında Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.Fatih Terim, Arda Turan ve bir çok futbolcunun yer aldığı gizli fon davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Seçil Erzan'ın tutukluğu devam ederken Ali Yörük tahliye edildi.Seçil Erzan tek tutuklu sanıkMahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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seçil erzan, tahliye, ali yörük, mahkeme
seçil erzan, tahliye, ali yörük, mahkeme

Seçil Erzan’ın yargılandığı davada tahliye: Erzan davada tek tutuklu sanık oldu

22:36 20.09.2024 (güncellendi: 22:41 20.09.2024)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü futbolcular ve iş insanlarının aralarında olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili 'gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Seçil Erzan davasında Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Fatih Terim, Arda Turan ve bir çok futbolcunun yer aldığı gizli fon davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Seçil Erzan'ın tutukluğu devam ederken Ali Yörük tahliye edildi.

Seçil Erzan tek tutuklu sanık

Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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