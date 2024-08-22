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Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesine usul itirazı
Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesine usul itirazı
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in alınan... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T16:52+0300
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türkiye
fatih terim
seçil erzan
emre belözoğlu
arda turan
fernando muslera
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Ünlü teknik direktör Fatih Terim, 20 Ağustos’ta banka müdürü Seçil Erzan’ın aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen davada, ifade vermişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine sanık Seçil Erzan'ın avukatınca verilen dilekçede, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak verdiği ifadenin usule aykırı alındığı öne sürüldü.'17 Eylül beklenmeden ifade alındı'Dilekçede, Terim'in ifadesinin alınması için yargılamayı yapan İstanbul'daki mahkemenin, 10 Temmuz'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazdığı, Bodrum'daki mahkemenin de 17 Eylül'de duruşma yapma kararı aldığı, ancak bu duruşma tarihi beklenmeden 20 Ağustos'ta kapalı duruşmada ifade alındığı aktarıldı.Dilekçede, Terim'in ifadesinin önceden belirlenen tarih dışında, kapalı duruşmada alınması nedeniyle soru sorma ve savunma haklarının kısıtlandığı belirtildi. Bu nedenle tarafların katılımına açık, belirlenmiş bir tarihte yeniden ifade alınması talep edildi.Sanık Erzan'ın 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyorSanık Erzan'ın iddianamede "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/iddialar-ardindan-bir-ilk-yasandi-fatih-terim-secil-erzan-davasinda-ifade-verdi--1087059855.html
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fatih terim, seçil erzan, emre belözoğlu, arda turan, fernando muslera
fatih terim, seçil erzan, emre belözoğlu, arda turan, fernando muslera

Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in ifadesine usul itirazı

16:52 22.08.2024 (güncellendi: 16:55 22.08.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW106921Fatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW106921
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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in alınan ifadesine usul itirazında bulundu. Terim’in ifadesinin kapalı duruşmada, belirlenen tarih dışında alındığı vurgulandı.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim, 20 Ağustos’ta banka müdürü Seçil Erzan’ın aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen davada, ifade vermişti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine sanık Seçil Erzan'ın avukatınca verilen dilekçede, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak verdiği ifadenin usule aykırı alındığı öne sürüldü.

'17 Eylül beklenmeden ifade alındı'

Dilekçede, Terim'in ifadesinin alınması için yargılamayı yapan İstanbul'daki mahkemenin, 10 Temmuz'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazdığı, Bodrum'daki mahkemenin de 17 Eylül'de duruşma yapma kararı aldığı, ancak bu duruşma tarihi beklenmeden 20 Ağustos'ta kapalı duruşmada ifade alındığı aktarıldı.
Dilekçede, Terim'in ifadesinin önceden belirlenen tarih dışında, kapalı duruşmada alınması nedeniyle soru sorma ve savunma haklarının kısıtlandığı belirtildi. Bu nedenle tarafların katılımına açık, belirlenmiş bir tarihte yeniden ifade alınması talep edildi.
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© DOĞAN CAN CESUR-

Sanık Erzan'ın 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın iddianamede "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.
Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
TÜRKİYE
Uzun zamandır ismi geçiyordu: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk defa ifade verdi
20 Ağustos, 16:12
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