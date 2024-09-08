https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-paralimpik-oyunlarinda-tarihinin-en-iyi-derecesini-elde-etti-1087797651.html

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi derecesini elde etti

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi derecesini elde etti

Sputnik Türkiye

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tarihinin en iyi derecesini kazandı. Türkiye elde edilen derecelerle 23'üncü... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

paralimpik oyunları

paralimpik

türkiye

altın madalya

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı. Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla oyunları 23. sırada bitirdi. Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı. Türkiye Paralimpik Oyunlar'da Tokyo 2020'de 45'inci olmuştu.En fazla madalya alan 15. ülkeTürkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.Paralimpik Oyunlar'da birinci hangi oldu?Madalya sıralamasında zirvede Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

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