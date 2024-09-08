https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-paralimpik-oyunlarinda-tarihinin-en-iyi-derecesini-elde-etti-1087797651.html
Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi derecesini elde etti
Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi derecesini elde etti
Sputnik Türkiye
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tarihinin en iyi derecesini kazandı. Türkiye elde edilen derecelerle 23'üncü... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T19:24+0300
2024-09-08T19:24+0300
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spor
paralimpik oyunları
paralimpik
türkiye
altın madalya
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı. Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla oyunları 23. sırada bitirdi. Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı. Türkiye Paralimpik Oyunlar'da Tokyo 2020'de 45'inci olmuştu.En fazla madalya alan 15. ülkeTürkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.Paralimpik Oyunlar'da birinci hangi oldu?Madalya sıralamasında zirvede Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/fenerbahceden-galatasaraya-transfer-calimi-transferin-kisa-sure-icerisinde-sonuclanmasi-bekleniyor-1087794115.html
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Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi derecesini elde etti
19:24 08.09.2024 (güncellendi: 19:26 08.09.2024)
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tarihinin en iyi derecesini kazandı. Türkiye elde edilen derecelerle 23'üncü oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı. Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla oyunları 23. sırada bitirdi. Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı. Türkiye Paralimpik Oyunlar'da Tokyo 2020'de 45'inci olmuştu.
En fazla madalya alan 15. ülke
Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.
Paralimpik Oyunlar'da birinci hangi oldu?
Madalya sıralamasında zirvede Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.
Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:
Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
1- Çin
94
76
50
220
2- Büyük Britanya
49
44
31
124
3- ABD
36
42
27
105
4- Hollanda
27
17
12
56
5- Brezilya
25
26
38
89
6- İtalya
24
15
42
71
7- Ukrayna
22
28
32
82
8- Fransa
19
28
28
75
9- Avustralya
18
17
28
63
10-Japonya
14
10
17
41
23- TÜRKİYE
6
10
12
28