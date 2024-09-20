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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-4-koy-ozgurlestirildi-16-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1088252641.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 4 köy özgürleştirildi, 16 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 4 köy özgürleştirildi, 16 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 4 yerleşim birimini kontrol altına aldığını, Ukrayna ordusunun 4 savaş... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T15:19+0300
2024-09-20T15:28+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
kursk bölgesi
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 14-20 Eylül haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 27 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri, insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı yerler, mühimmat ve teçhizat depoları, silah ve teçhizat onarım yerleri, yabancı silah taşıyan bir tren ve Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordu birliklerini yok etmeye devam ediyor. Aktif eylemler sonucu 2 yerleşim birimi yeniden kontrol altına alındı. Yug (Güney) Askeri Grubu da kararlı ve etkili eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 2 yerleşim yerini ele geçirdi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 16 bin 810 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi, 25 tank ve 147 zırhlı savaş aracı imha etti.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, hava muharebeleri sırasında Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin MiG-29 ve iki Su-27 savaş uçağını imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağının yanı sıra, yedi adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 12 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 42 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 153’ü özel askeri harekat bölgesi dışında 305 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 53 olarak gerçekleşti.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki toplam asker kaybı 15 bini geçtiRus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizlemeye devam ederken Kiev'in sadece bu bölgede verdiği kayıp 15 bin askerin üzerine çıktı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 460'ün üzerinde düşman askerinin öldürüldüğünü, 4 tank ve 25 zırhlı savaş aracının imha edildiği bildirdi.Kiev'e bağlı güçler, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 15 bin 300 asker, 124 tank ve 929 zırhlı savaş aracı kaybetti.Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonun devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-kirimi-bm-mandasina-devretme-onerisi-sacma-1088247906.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, kursk bölgesi, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, mig-29, su-27, atacms, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, kursk bölgesi, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, mig-29, su-27, atacms, himars, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 4 köy özgürleştirildi, 16 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

15:19 20.09.2024 (güncellendi: 15:28 20.09.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus çoklu roketatar Grad
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 4 yerleşim birimini kontrol altına aldığını, Ukrayna ordusunun 4 savaş uçağını imha etti ve 16 binden fazla askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 14-20 Eylül haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 27 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri, insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı yerler, mühimmat ve teçhizat depoları, silah ve teçhizat onarım yerleri, yabancı silah taşıyan bir tren ve Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordu birliklerini yok etmeye devam ediyor. Aktif eylemler sonucu 2 yerleşim birimi yeniden kontrol altına alındı. Yug (Güney) Askeri Grubu da kararlı ve etkili eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 2 yerleşim yerini ele geçirdi.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 16 bin 810 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi, 25 tank ve 147 zırhlı savaş aracı imha etti.
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, hava muharebeleri sırasında Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin MiG-29 ve iki Su-27 savaş uçağını imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağının yanı sıra, yedi adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 12 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 42 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 153’ü özel askeri harekat bölgesi dışında 305 insansız hava aracını engelledi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 53 olarak gerçekleşti.

Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki toplam asker kaybı 15 bini geçti

Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizlemeye devam ederken Kiev'in sadece bu bölgede verdiği kayıp 15 bin askerin üzerine çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 460'ün üzerinde düşman askerinin öldürüldüğünü, 4 tank ve 25 zırhlı savaş aracının imha edildiği bildirdi.
Kiev'e bağlı güçler, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 15 bin 300 asker, 124 tank ve 929 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonun devam ettiğini kaydetti.
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