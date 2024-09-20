https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-4-koy-ozgurlestirildi-16-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1088252641.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 4 köy özgürleştirildi, 16 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 4 köy özgürleştirildi, 16 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 4 yerleşim birimini kontrol altına aldığını, Ukrayna ordusunun 4 savaş... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T15:19+0300

2024-09-20T15:19+0300

2024-09-20T15:28+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

kursk bölgesi

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 14-20 Eylül haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 27 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri, insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı yerler, mühimmat ve teçhizat depoları, silah ve teçhizat onarım yerleri, yabancı silah taşıyan bir tren ve Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordu birliklerini yok etmeye devam ediyor. Aktif eylemler sonucu 2 yerleşim birimi yeniden kontrol altına alındı. Yug (Güney) Askeri Grubu da kararlı ve etkili eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 2 yerleşim yerini ele geçirdi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 16 bin 810 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi, 25 tank ve 147 zırhlı savaş aracı imha etti.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, hava muharebeleri sırasında Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin MiG-29 ve iki Su-27 savaş uçağını imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağının yanı sıra, yedi adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 12 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 42 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 153’ü özel askeri harekat bölgesi dışında 305 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 53 olarak gerçekleşti.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki toplam asker kaybı 15 bini geçtiRus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizlemeye devam ederken Kiev'in sadece bu bölgede verdiği kayıp 15 bin askerin üzerine çıktı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 460'ün üzerinde düşman askerinin öldürüldüğünü, 4 tank ve 25 zırhlı savaş aracının imha edildiği bildirdi.Kiev'e bağlı güçler, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 15 bin 300 asker, 124 tank ve 929 zırhlı savaş aracı kaybetti.Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonun devam ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-kirimi-bm-mandasina-devretme-onerisi-sacma-1088247906.html

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