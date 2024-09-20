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Rusya Dışişleri: Lavrov'un Blinken ile görüşecek bir konusu yok
Rusya Dışişleri: Lavrov'un Blinken ile görüşecek bir konusu yok
Sputnik Türkiye
New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken arasında görüşmenin planlanmadığı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Lavrov’un, katılacağı BM Genel Kurulu kapsamında Blinken’le görüşmeyi planlamadığını bildirdi.Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasında bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Hayır, tabii ki olmayacak. Onunla konuşacak ne var ki?” dedi.Rus diplomat, ABD’deki başkanlık seçimlerinin ardından Ukrayna kriziyle ilgili müzakere olasılığıyla ilgili bir soru üzerine de şunu anlattı:‘ABD’nin cephaneliğinde sadece yaptırımlar kaldı’ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları sertleştirme planlarını da değerlendiren Ryabkov şunu dedi:‘Lavrov’un programı çok zengin’Ryabkov, Dışişleri Bakanı Lavrov’un BM Genel Kurulu programıyla ilgili de bilgi verdi.“Bakan'ın programı çok zengin” diyen Rus diplomat, “Ukrayna'yla ilgili olmayan çok sayıda konferans ve etkinlik var. Genel Kurul programı çok enerjik bir başlangıç yaptı ve eminim ki öyle de devam edecek ve düşmanlarımıza bunun dünyanın sonu olmadığını gösterecek” diye ekledi.
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Rusya Dışişleri: Lavrov'un Blinken ile görüşecek bir konusu yok

10:51 20.09.2024 (güncellendi: 10:54 20.09.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM toplantısında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken arasında görüşmenin planlanmadığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Lavrov’un, katılacağı BM Genel Kurulu kapsamında Blinken’le görüşmeyi planlamadığını bildirdi.
Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasında bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Hayır, tabii ki olmayacak. Onunla konuşacak ne var ki?” dedi.
Rus diplomat, ABD’deki başkanlık seçimlerinin ardından Ukrayna kriziyle ilgili müzakere olasılığıyla ilgili bir soru üzerine de şunu anlattı:
Bu, bize sorulacak bir soru değil. ABD'nin iç takviminin bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Davranışları konusunda endişelenmeleri gerekiyor. Neler olup bittiğini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeliler. Tırmanmanın devam etmesiyle ilgili riskler de dahil olmak üzere uyarılarımıza kulak vermeli ve tüm ortaklarına ve tabii ki Kiev'deki müşterilerine baskı yapmalılar.

‘ABD’nin cephaneliğinde sadece yaptırımlar kaldı’

ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları sertleştirme planlarını da değerlendiren Ryabkov şunu dedi:
Bu, iş dünyamız ve uluslararası toplum üzerinde süregelen siyasi ve psikolojik baskının bir unsuru. ABD’nin attığı adımların öneminin abartılmaması konusunda herkesi uyarmak isterim. Enerji sektörümüzün önemli bir bölümü çok uzun zamandır yaptırımlara tabi. Bu yaptırımlar kesinlikle gayrimeşru, kendilerini dünyanın hakimi olarak gören Amerikalıların güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. ABD dış politikasının cephaneliğinde yaptırımlar, tehditler ve baskıdan başka bir şey kalmadı. Bu, eninde sonunda çökecek olan tamamen çürümüş bir sistemin yansıması.

‘Lavrov’un programı çok zengin’

Ryabkov, Dışişleri Bakanı Lavrov’un BM Genel Kurulu programıyla ilgili de bilgi verdi.
“Bakan'ın programı çok zengin” diyen Rus diplomat, “Ukrayna'yla ilgili olmayan çok sayıda konferans ve etkinlik var. Genel Kurul programı çok enerjik bir başlangıç yaptı ve eminim ki öyle de devam edecek ve düşmanlarımıza bunun dünyanın sonu olmadığını gösterecek” diye ekledi.
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