https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-disisleri-lavrovun-blinken-ile-gorusecek-bir-konusu-yok-1088234684.html

Rusya Dışişleri: Lavrov'un Blinken ile görüşecek bir konusu yok

Rusya Dışişleri: Lavrov'un Blinken ile görüşecek bir konusu yok

Sputnik Türkiye

New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken arasında görüşmenin planlanmadığı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T10:51+0300

2024-09-20T10:51+0300

2024-09-20T10:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Lavrov’un, katılacağı BM Genel Kurulu kapsamında Blinken’le görüşmeyi planlamadığını bildirdi.Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasında bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Hayır, tabii ki olmayacak. Onunla konuşacak ne var ki?” dedi.Rus diplomat, ABD’deki başkanlık seçimlerinin ardından Ukrayna kriziyle ilgili müzakere olasılığıyla ilgili bir soru üzerine de şunu anlattı:‘ABD’nin cephaneliğinde sadece yaptırımlar kaldı’ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları sertleştirme planlarını da değerlendiren Ryabkov şunu dedi:‘Lavrov’un programı çok zengin’Ryabkov, Dışişleri Bakanı Lavrov’un BM Genel Kurulu programıyla ilgili de bilgi verdi.“Bakan'ın programı çok zengin” diyen Rus diplomat, “Ukrayna'yla ilgili olmayan çok sayıda konferans ve etkinlik var. Genel Kurul programı çok enerjik bir başlangıç yaptı ve eminim ki öyle de devam edecek ve düşmanlarımıza bunun dünyanın sonu olmadığını gösterecek” diye ekledi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, abd, ukrayna, antony blinken, yaptırım, program