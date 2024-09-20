https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-madenlerine-en-bagimli-hasim-ulkeler-aciklandi-ilk-ucte-abd-ve-almanya-1088229971.html

Rus madenlerine en bağımlı hasım ülkeler açıklandı: İlk üçte ABD ve Almanya

Rus madenlerine en bağımlı hasım ülkeler açıklandı: İlk üçte ABD ve Almanya

Sputnik Türkiye

Rus madenlerine en bağımlı ülkeler arasında ABD, Almanya, Finlandiya ve Litvanya gibi Rusya’ya hasım ülkelerin yer aldığı öğrenildi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T09:08+0300

2024-09-20T09:08+0300

2024-09-20T09:10+0300

ekonomi

rusya

maden

mineral

ithalat

ihracat

alüminyum

titanyum

nikel

kobalt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088228832_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_bd8b47487cb1c2387b623a5df3bf592c.jpg

Rusya geçen yıl 12'den fazla maden türünün üretimi alanında dünyada ilk üçe girdi. Sputnik, bu madenlerin hasım ülkeler tarafından ithalatıyla ilgili açık bilgileri analiz ederek hangilerinin Rus madenlerine en bağımlı olduğunu tespit etti.Hasım ülkeler tarafından en çok talep gören Rus madenin alüminyum olduğu ortaya çıktı. Rus alüminyumunu alan 37 hasım ülkenin başında, yüzde 19.3’lük payla Yunanistan, Bulgaristan (yüzde 7.4) ve Estonya (yüzde 5.7) geliyor.Rus titanyumu tedarikine bağımlı 26 hasım ülkenin başında da Almanya (yüzde 42.2), Belçika (yüzde 15.7) ve Fransa (yüzde 10.2) yer aldı.Hasım ülkelerin en çok ithal ettiği Rus madenlerden biri de nikel oldu. Nikeli satın alan 18 ülkelerin başında da toplam ithalattaki yüzde 90.9’luk payla Finlandiya, yüzde 16.8’le Estonya, yüzde 11.5’le Almanya ve yüzde 10.9’la Çekya geliyor.Rusya yapımı kobalt Estonya'nın ithalatının yarısından fazlasını (yüzde 54,6) oluştururken hasım ülkeler arasında en büyük potas alıcısı Polonya oldu.Rus amonyağı Litvanya ithalatının yüzde 90.7'sini ve Belçika ithalatının yüzde 17.5'ini oluştururken, paladyum özellikle ABD (yüzde 39.2), İtalya (yüzde 29.1) ve Japonya (yüzde 24.2) tarafından talep görüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, ülkenin birçok hammadde rezervi bakımından dünya lideri olduğuna dikkat çekmişti. Putin, bu nedenle, hasım ülkelerin bir dizi malın tedarikine getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Rusya’ya zarar vermeyecek şekilde uranyum, titanyum, nikel ve diğer bazı madenlerin ihracatını kısıtlamayı düşünmeyi önermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/lavrovdan-natoya-kuzey-kutbundaki-tatbikatlara-askeri-yanit-uyarisi-1088226112.html

rusya

almanya

yunanistan

bulgaristan

estonya

belçika

fransa

finlandiya

çekya

italya

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, maden, mineral, ithalat, ihracat, alüminyum, titanyum, nikel, kobalt, amonyak, abd, almanya, yunanistan, bulgaristan, estonya, belçika, fransa, finlandiya, çekya, italya, japonya