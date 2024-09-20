https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-madenlerine-en-bagimli-hasim-ulkeler-aciklandi-ilk-ucte-abd-ve-almanya-1088229971.html
Rus madenlerine en bağımlı hasım ülkeler açıklandı: İlk üçte ABD ve Almanya
Rus madenlerine en bağımlı hasım ülkeler açıklandı: İlk üçte ABD ve Almanya
Sputnik Türkiye
Rus madenlerine en bağımlı ülkeler arasında ABD, Almanya, Finlandiya ve Litvanya gibi Rusya’ya hasım ülkelerin yer aldığı öğrenildi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T09:08+0300
2024-09-20T09:08+0300
2024-09-20T09:10+0300
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Rusya geçen yıl 12'den fazla maden türünün üretimi alanında dünyada ilk üçe girdi. Sputnik, bu madenlerin hasım ülkeler tarafından ithalatıyla ilgili açık bilgileri analiz ederek hangilerinin Rus madenlerine en bağımlı olduğunu tespit etti.Hasım ülkeler tarafından en çok talep gören Rus madenin alüminyum olduğu ortaya çıktı. Rus alüminyumunu alan 37 hasım ülkenin başında, yüzde 19.3’lük payla Yunanistan, Bulgaristan (yüzde 7.4) ve Estonya (yüzde 5.7) geliyor.Rus titanyumu tedarikine bağımlı 26 hasım ülkenin başında da Almanya (yüzde 42.2), Belçika (yüzde 15.7) ve Fransa (yüzde 10.2) yer aldı.Hasım ülkelerin en çok ithal ettiği Rus madenlerden biri de nikel oldu. Nikeli satın alan 18 ülkelerin başında da toplam ithalattaki yüzde 90.9’luk payla Finlandiya, yüzde 16.8’le Estonya, yüzde 11.5’le Almanya ve yüzde 10.9’la Çekya geliyor.Rusya yapımı kobalt Estonya'nın ithalatının yarısından fazlasını (yüzde 54,6) oluştururken hasım ülkeler arasında en büyük potas alıcısı Polonya oldu.Rus amonyağı Litvanya ithalatının yüzde 90.7'sini ve Belçika ithalatının yüzde 17.5'ini oluştururken, paladyum özellikle ABD (yüzde 39.2), İtalya (yüzde 29.1) ve Japonya (yüzde 24.2) tarafından talep görüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, ülkenin birçok hammadde rezervi bakımından dünya lideri olduğuna dikkat çekmişti. Putin, bu nedenle, hasım ülkelerin bir dizi malın tedarikine getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Rusya’ya zarar vermeyecek şekilde uranyum, titanyum, nikel ve diğer bazı madenlerin ihracatını kısıtlamayı düşünmeyi önermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/lavrovdan-natoya-kuzey-kutbundaki-tatbikatlara-askeri-yanit-uyarisi-1088226112.html
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rusya, maden, mineral, ithalat, ihracat, alüminyum, titanyum, nikel, kobalt, amonyak, abd, almanya, yunanistan, bulgaristan, estonya, belçika, fransa, finlandiya, çekya, italya, japonya
rusya, maden, mineral, ithalat, ihracat, alüminyum, titanyum, nikel, kobalt, amonyak, abd, almanya, yunanistan, bulgaristan, estonya, belçika, fransa, finlandiya, çekya, italya, japonya
Rus madenlerine en bağımlı hasım ülkeler açıklandı: İlk üçte ABD ve Almanya
09:08 20.09.2024 (güncellendi: 09:10 20.09.2024)
Rus madenlerine en bağımlı ülkeler arasında ABD, Almanya, Finlandiya ve Litvanya gibi Rusya’ya hasım ülkelerin yer aldığı öğrenildi.
Rusya geçen yıl 12'den fazla maden türünün üretimi alanında dünyada ilk üçe girdi. Sputnik, bu madenlerin hasım ülkeler tarafından ithalatıyla ilgili açık bilgileri analiz ederek hangilerinin Rus madenlerine en bağımlı olduğunu tespit etti.
Hasım ülkeler tarafından en çok talep gören Rus madenin alüminyum olduğu ortaya çıktı. Rus alüminyumunu alan 37 hasım ülkenin başında, yüzde 19.3’lük payla Yunanistan, Bulgaristan (yüzde 7.4) ve Estonya (yüzde 5.7) geliyor.
Rus titanyumu tedarikine bağımlı 26 hasım ülkenin başında da Almanya (yüzde 42.2), Belçika (yüzde 15.7) ve Fransa (yüzde 10.2) yer aldı.
Hasım ülkelerin en çok ithal ettiği Rus madenlerden biri de nikel oldu. Nikeli satın alan 18 ülkelerin başında da toplam ithalattaki yüzde 90.9’luk payla Finlandiya, yüzde 16.8’le Estonya, yüzde 11.5’le Almanya ve yüzde 10.9’la Çekya geliyor.
Rusya yapımı kobalt Estonya'nın ithalatının yarısından fazlasını (yüzde 54,6) oluştururken hasım ülkeler arasında en büyük potas alıcısı Polonya oldu.
Rus amonyağı Litvanya ithalatının yüzde 90.7'sini ve Belçika ithalatının yüzde 17.5'ini oluştururken, paladyum özellikle ABD (yüzde 39.2), İtalya (yüzde 29.1) ve Japonya (yüzde 24.2) tarafından talep görüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, ülkenin birçok hammadde rezervi bakımından dünya lideri olduğuna dikkat çekmişti. Putin, bu nedenle, hasım ülkelerin bir dizi malın tedarikine getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Rusya’ya zarar vermeyecek şekilde uranyum, titanyum, nikel ve diğer bazı madenlerin ihracatını kısıtlamayı düşünmeyi önermişti.