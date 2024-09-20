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Lavrov’dan NATO'ya Kuzey Kutbu'ndaki tatbikatlara 'askeri yanıt' uyarısı
Lavrov’dan NATO'ya Kuzey Kutbu'ndaki tatbikatlara 'askeri yanıt' uyarısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Kuzey Kutbu'ndaki NATO tatbikatları karşısında askeri yollar da dahil olmak üzere çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Sovyet Atılımı' belgesel filmi için verdiği röportajda, Rusya'nın NATO'nun Kuzey Kutbu'nda krizlere yol açabilecek tatbikatlarını nasıl artırdığını gördüğünü ve askeri yollar da dahil olmak üzere çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.Lavrov, "NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki olası krizlere ilişkin tatbikatlarını nasıl artırdığını görüyoruz. Ülkemiz askeri, siyasi ve askeri-teknik olarak çıkarlarını savunmaya tamamen hazır" dedi.ABD Savunma Bakanlığı, Temmuz ayında Pentagon'un Arktik Stratejisinin güncellenmiş bir versiyonunu yayınlamıştı. Buna göre ABD, savaş kabiliyetini ve birlikte çalışabilirliğini göstermek amacıyla Kuzey Kutbu'nda bağımsız olarak ve Washington’un müttefikleriyle birlikte askeri tatbikatlar yapmayı planlıyor.Ayrıca belgeye göre ABD, bölgedeki caydırıcılığı güçlendirmek için Kuzey Kutbu'nda ortakları ve müttefiklerinin yanı sıra Alaska'daki sanayi şirketleri ve yerel kabilelerle de işbirliği yapmayı planlıyor. Strateji ayrıca, ABD ve müttefiklerinin 2030 yılına kadar Kuzey Kutbu'ndaki operasyonları gerçekleştirebilecek 250'den fazla modern çok amaçlı savaş uçağını hizmete sokmayı öngörüyor.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Eylül ayı başlarında ABD ve müttefiklerinin Rusya sınırlarının çevresinde gerilimi tırmandırdığını ve sürekli olarak savunma yeteneklerini test ettiğini belirtmiş, Washington’un Kuzey Kutbu'nu askerileştirmeye ve Rusya'nın kuzey enlemlerindeki ekonomik faaliyetlerini engellemeye yönelik bir rota belirlediğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/natonun-rusyayla-olasi-catismaya-karsi-yeni-gozbebegi-estonya-ittifaktan-talline-buyuk-gorev-1088172940.html
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sergey lavrov, belgesel, film, nato, kuzey kutbu, tatbikat, kriz, alaska, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), nikolay patruşev
sergey lavrov, belgesel, film, nato, kuzey kutbu, tatbikat, kriz, alaska, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), nikolay patruşev

Lavrov’dan NATO'ya Kuzey Kutbu'ndaki tatbikatlara 'askeri yanıt' uyarısı

01:27 20.09.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRussian Foreign Minister Sergey Lavrov.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Kuzey Kutbu'ndaki NATO tatbikatları karşısında askeri yollar da dahil olmak üzere çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Sovyet Atılımı' belgesel filmi için verdiği röportajda, Rusya'nın NATO'nun Kuzey Kutbu'nda krizlere yol açabilecek tatbikatlarını nasıl artırdığını gördüğünü ve askeri yollar da dahil olmak üzere çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.
Lavrov, "NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki olası krizlere ilişkin tatbikatlarını nasıl artırdığını görüyoruz. Ülkemiz askeri, siyasi ve askeri-teknik olarak çıkarlarını savunmaya tamamen hazır" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı, Temmuz ayında Pentagon'un Arktik Stratejisinin güncellenmiş bir versiyonunu yayınlamıştı. Buna göre ABD, savaş kabiliyetini ve birlikte çalışabilirliğini göstermek amacıyla Kuzey Kutbu'nda bağımsız olarak ve Washington’un müttefikleriyle birlikte askeri tatbikatlar yapmayı planlıyor.
Ayrıca belgeye göre ABD, bölgedeki caydırıcılığı güçlendirmek için Kuzey Kutbu'nda ortakları ve müttefiklerinin yanı sıra Alaska'daki sanayi şirketleri ve yerel kabilelerle de işbirliği yapmayı planlıyor. Strateji ayrıca, ABD ve müttefiklerinin 2030 yılına kadar Kuzey Kutbu'ndaki operasyonları gerçekleştirebilecek 250'den fazla modern çok amaçlı savaş uçağını hizmete sokmayı öngörüyor.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Eylül ayı başlarında ABD ve müttefiklerinin Rusya sınırlarının çevresinde gerilimi tırmandırdığını ve sürekli olarak savunma yeteneklerini test ettiğini belirtmiş, Washington’un Kuzey Kutbu'nu askerileştirmeye ve Rusya'nın kuzey enlemlerindeki ekonomik faaliyetlerini engellemeye yönelik bir rota belirlediğini ifade etmişti.
Estonian army and their NATO allies during the Spring Storm drill. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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