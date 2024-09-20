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Real Madrid 'in efsane isminden Arda Güler'e övgü
Real Madrid 'in efsane isminden Arda Güler'e övgü
Sputnik Türkiye
İspanyol devi Real Madrid'in efsanelerinden Guti, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Guti, Arda Güler için, "Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T12:33+0300
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LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.AS'a verdiği röportajda Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.'İlginç bir oyuncu'Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." açıklamasında bulundu.
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arda güler, guti, guti hernandez, real madrid, carlo ancelotti
arda güler, guti, guti hernandez, real madrid, carlo ancelotti

Real Madrid 'in efsane isminden Arda Güler'e övgü

12:33 20.09.2024
© AA / Federico Titone Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı.
Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Federico Titone
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İspanyol devi Real Madrid'in efsanelerinden Guti, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Guti, Arda Güler için, "Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." dedi.
LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.
AS'a verdiği röportajda Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.
Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.

'İlginç bir oyuncu'

Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." açıklamasında bulundu.
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