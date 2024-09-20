https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/real-madrid-in-efsane-isminden-arda-gulere-ovgu-1088240607.html

Real Madrid 'in efsane isminden Arda Güler'e övgü

Real Madrid 'in efsane isminden Arda Güler'e övgü

Sputnik Türkiye

İspanyol devi Real Madrid'in efsanelerinden Guti, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Guti, Arda Güler için, "Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T12:33+0300

2024-09-20T12:33+0300

2024-09-20T12:33+0300

spor

arda güler

guti

guti hernandez

real madrid

carlo ancelotti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087519603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5ce65506ac374a85bac7ac04a240e84.jpg

LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.AS'a verdiği röportajda Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.'İlginç bir oyuncu'Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ancelottiden-halil-umut-melere-buyuk-tepki-1088151961.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, guti, guti hernandez, real madrid, carlo ancelotti