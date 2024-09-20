https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/pakistanli-yapisik-ikizler-turkiyede-14-saatlik-operasyonla-ayrildi-1088227015.html

Pakistanlı yapışık ikizler: Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı

Pakistanlı yapışık ikizler: Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı

Sputnik Türkiye

Pakistan'da başlarından yapışık şekilde dünyaya gelen siyam ikizleri, Türkiye'de ilk kez yapılan bir ameliyat sayesinde birbirinden ayrıldı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T02:43+0300

2024-09-20T02:43+0300

2024-09-20T02:43+0300

türkiye

siyam

siyam ikizleri

hastane

ameliyat

ilk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088226726_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_95a707f185152e71fc98b6d0bf577178.jpg

Başlarından yapışık 8 aylık ikizler Mirha ve Minal, Eylül 2023'te siyam ikizleri olarak dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.Sağlık Bakanlığının yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan bebekler, iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı. İkizlere hayat veren operasyonların sonuncusu 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. 14 saat süren bu ameliyatta, 60 sağlık profesyoneli görev aldı ve ikizlerin yapışık baş bölgeleri başarıyla ayrıldı.'Bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, unutulmaz bir andı'Ameliyat sonrası dolaşım problemi olmaması için bebeklerin dokuların üzerine yatmaması gerektiğini, bu nedenle ilk günler bebeklerin başında nöbetçi durduklarını dile getiren doktor, "Bebeklerimizin şu an sağlıklı olduğunu görmek inanılmaz bir mutluluk. Başarıyla ayrıldıkları anda hekimlerimiz, bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, o anda alkış koptu. Hayatta unutamayacağım anlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/dunyada-bir-ilk-amara-isimli-gergedanin-bacagindaki-kirik-ameliyatla-tedavi-edildi-1088218456.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siyam, siyam ikizleri, hastane, ameliyat, ilk