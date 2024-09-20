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Pakistanlı yapışık ikizler: Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
Pakistanlı yapışık ikizler: Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
Sputnik Türkiye
Pakistan'da başlarından yapışık şekilde dünyaya gelen siyam ikizleri, Türkiye'de ilk kez yapılan bir ameliyat sayesinde birbirinden ayrıldı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T02:43+0300
2024-09-20T02:43+0300
türkiye
siyam
siyam ikizleri
hastane
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ilk
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Başlarından yapışık 8 aylık ikizler Mirha ve Minal, Eylül 2023'te siyam ikizleri olarak dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.Sağlık Bakanlığının yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan bebekler, iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı. İkizlere hayat veren operasyonların sonuncusu 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. 14 saat süren bu ameliyatta, 60 sağlık profesyoneli görev aldı ve ikizlerin yapışık baş bölgeleri başarıyla ayrıldı.'Bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, unutulmaz bir andı'Ameliyat sonrası dolaşım problemi olmaması için bebeklerin dokuların üzerine yatmaması gerektiğini, bu nedenle ilk günler bebeklerin başında nöbetçi durduklarını dile getiren doktor, "Bebeklerimizin şu an sağlıklı olduğunu görmek inanılmaz bir mutluluk. Başarıyla ayrıldıkları anda hekimlerimiz, bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, o anda alkış koptu. Hayatta unutamayacağım anlardan biriydi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/dunyada-bir-ilk-amara-isimli-gergedanin-bacagindaki-kirik-ameliyatla-tedavi-edildi-1088218456.html
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siyam, siyam ikizleri, hastane, ameliyat, ilk
siyam, siyam ikizleri, hastane, ameliyat, ilk

Pakistanlı yapışık ikizler: Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı

02:43 20.09.2024
© AAPakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Pakistan'da başlarından yapışık şekilde dünyaya gelen siyam ikizleri, Türkiye'de ilk kez yapılan bir ameliyat sayesinde birbirinden ayrıldı.
Başlarından yapışık 8 aylık ikizler Mirha ve Minal, Eylül 2023'te siyam ikizleri olarak dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.
Sağlık Bakanlığının yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan bebekler, iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı. İkizlere hayat veren operasyonların sonuncusu 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. 14 saat süren bu ameliyatta, 60 sağlık profesyoneli görev aldı ve ikizlerin yapışık baş bölgeleri başarıyla ayrıldı.

'Bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, unutulmaz bir andı'

Ameliyat sonrası dolaşım problemi olmaması için bebeklerin dokuların üzerine yatmaması gerektiğini, bu nedenle ilk günler bebeklerin başında nöbetçi durduklarını dile getiren doktor, "Bebeklerimizin şu an sağlıklı olduğunu görmek inanılmaz bir mutluluk. Başarıyla ayrıldıkları anda hekimlerimiz, bütün sağlık ekibi birbirimize baktık, o anda alkış koptu. Hayatta unutamayacağım anlardan biriydi" ifadelerini kullandı.
© AA / Sağlık BakanlığıPakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı
© AA / Sağlık Bakanlığı
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