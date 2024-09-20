https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakanlik-on-raporu-tavsantepede-aileler-cocuklara-cok-siki-telkinde-bulunmus-olabilir--1088236764.html

Tavşantepe'de 'omerta'ya çocuklar bile uydu

Tavşantepe'de 'omerta'ya çocuklar bile uydu

Sputnik Türkiye

Aile Bakanlığı ekipleri, küçük Narin’in cinayete kurban gittiği Tavşantepe’deki çocuklara psikolojik destek çalışmaları yürüttü. Ön rapor göre, çocukların... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T11:25+0300

2024-09-20T11:25+0300

2024-09-20T11:30+0300

türkiye

narin güran

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

psikolojik destek

tavşantepe

diyarbakır

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, küçük Narin’in cinayete kurban gittiği Tavşantepe Mahallesi’ndeki yaşları 7-13 arasında değişen 50’ye yakın çocuğa verdikleri psikososyal destek sonrası ön rapor hazırladı. Raporda şu değerlendirmeler dikkat çekti:Rapor:Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor. Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlar sonrasında ön rapor hazırlandı.'Psikolojik ve sosyal uyum sağlamakta zorlanıyorlar'Çocuklara “aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin” de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.Tavşantepe özel ekibi oluşturulduBakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/narin-guranin-olumune-iliskin-adli-tip-kurumu-raporu-tamamlandi-olumunun-boyuna-basi-sonucu-oldugu-1088224416.html

türkiye

tavşantepe

diyarbakır

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narin güran, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, psikolojik destek, tavşantepe, diyarbakır