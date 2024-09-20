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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakanlik-on-raporu-tavsantepede-aileler-cocuklara-cok-siki-telkinde-bulunmus-olabilir--1088236764.html
Tavşantepe'de 'omerta'ya çocuklar bile uydu
Tavşantepe'de 'omerta'ya çocuklar bile uydu
Sputnik Türkiye
Aile Bakanlığı ekipleri, küçük Narin’in cinayete kurban gittiği Tavşantepe’deki çocuklara psikolojik destek çalışmaları yürüttü. Ön rapor göre, çocukların... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T11:25+0300
2024-09-20T11:30+0300
türkiye
narin güran
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
psikolojik destek
tavşantepe
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, küçük Narin’in cinayete kurban gittiği Tavşantepe Mahallesi’ndeki yaşları 7-13 arasında değişen 50’ye yakın çocuğa verdikleri psikososyal destek sonrası ön rapor hazırladı. Raporda şu değerlendirmeler dikkat çekti:Rapor:Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor. Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlar sonrasında ön rapor hazırlandı.'Psikolojik ve sosyal uyum sağlamakta zorlanıyorlar'Çocuklara “aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin” de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.Tavşantepe özel ekibi oluşturulduBakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/narin-guranin-olumune-iliskin-adli-tip-kurumu-raporu-tamamlandi-olumunun-boyuna-basi-sonucu-oldugu-1088224416.html
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narin güran, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, psikolojik destek, tavşantepe, diyarbakır
narin güran, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, psikolojik destek, tavşantepe, diyarbakır

Tavşantepe'de 'omerta'ya çocuklar bile uydu

11:25 20.09.2024 (güncellendi: 11:30 20.09.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Aile Bakanlığı ekipleri, küçük Narin’in cinayete kurban gittiği Tavşantepe’deki çocuklara psikolojik destek çalışmaları yürüttü. Ön rapor göre, çocukların olayla ilgili fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde telkinde bulunulmuş olabileceği’ belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, küçük Narin’in cinayete kurban gittiği Tavşantepe Mahallesi’ndeki yaşları 7-13 arasında değişen 50’ye yakın çocuğa verdikleri psikososyal destek sonrası ön rapor hazırladı. Raporda şu değerlendirmeler dikkat çekti:

“Çocukların yaşanan durumla ilgili fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde telkinde bulunulmuş olabileceği”

Rapor:
Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor. Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlar sonrasında ön rapor hazırlandı.

'Psikolojik ve sosyal uyum sağlamakta zorlanıyorlar'

Çocuklara aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Tavşantepe özel ekibi oluşturuldu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu.
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