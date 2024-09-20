https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/narin-guran-sorusturmasinda-amca-salim-guran-ile-iscisi-arasindaki-telefon-konusmasi-dosyada-senin-1088258328.html

Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran ile işçisi arasındaki telefon konuşması dosyada: 'Senin bir şeyin düşmüş'

Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran ile işçisi arasındaki telefon konuşması dosyada: 'Senin bir şeyin düşmüş'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T18:09+0300

2024-09-20T18:09+0300

2024-09-20T18:09+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

salim güran

başsavcılık

soruşturma

dosya

telefon görüşmesi

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.Dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:Salim Güran konuşmaların beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etmiştiSoruşturma kapsamında amca Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmış, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 14 Eylül'de tutuklanmıştı.R.A'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının 'hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı' tespiti yer almıştı.Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından 14 Eylül'de yeniden ifadesi alınmış, olay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söylemişti.R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların 'şüpheli' olarak değerlendirdikleri beyaz araçla (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran'a ait araç) ilgili olduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/narin-guranin-olumune-iliskin-adli-tip-kurumu-raporu-tamamlandi-olumunun-boyuna-basi-sonucu-oldugu-1088224416.html

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