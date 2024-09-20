MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı: 'Haddi ve hakkı yok'

Buna rağmen anlamakta zorluk çeken Özgür Özel'in, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize ve anayasal düzene karşı saldırıları bitmek bilmeyen DEM Parti ile ortaklığının nereye kadar devam edeceği merak konusudur. Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'ni kökten yıkmak, bölmek ve parçalamak için kurulan PKK terör örgütünün siyasi uzantılarının Cumhuriyetimize yönelik saldırılarına niçin bir kez dahi ses çıkarmadığını açıklayabilir mi? PKK terör örgütünün siyasi uzantılarını masumlaştırmak ve terör uzantıları ile ortaklığını gizlemek için kelime oyunlarına sarılan Özgür Özel'in MHP'ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sormaya haddi ve hakkı yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi 'Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir.' Özgür Özel aynı ifadeleri karanlık ilişki ağını açıklayamadığı terör uzantıları için kurabilecek cesarete sahip midir? Kendisi öncelikle anayasamıza ve Cumhuriyetimize kökten düşman olan DEM Parti ile karanlık ilişkisini açıklamak zorundadır.