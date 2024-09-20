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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı: 'Haddi ve hakkı yok'
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı: 'Haddi ve hakkı yok'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anayasa tartışmalarında MHP Genel Başkanı Devlet... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "PKK terör örgütünün siyasi uzantılarını masumlaştırmak ve terör uzantıları ile ortaklığını gizlemek için kelime oyunlarına sarılan Özgür Özel'in MHP'ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sormaya haddi ve hakkı yoktur" ifadesini kullandı.Bahçeli'nin anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğine yönelik açıklamalarının olduğunu ama bunun Özel tarafından idrak edilemediğini savunan Büyükataman, "Milli varlığımızın kilidi olan Anayasanın ilk dört maddesi hakkında MHP'nin duruşu, ilk günden itibaren en ufak bir taviz dahi vermediği kırmızı çizgisidir" ifadesini kullandı.Bahçeli'nin dün düzenlediği basın toplantısında anayasanın ilk dört maddesi hakkında duruşlarını net bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/chp-genel-baskani-ozel-sana-bir-yil-muhlet-diyerek-konustu-bu-millet-secim-istiyor-kacamazsin-1088260699.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, devlet bahçeli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP'ye 'anayasa' yanıtı: 'Haddi ve hakkı yok'

23:06 20.09.2024
© AAMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anayasa tartışmalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerine tepki göstererek Özel'in MHP'ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sormaya 'haddi ve hakkı' olmadığını dile getirdi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "PKK terör örgütünün siyasi uzantılarını masumlaştırmak ve terör uzantıları ile ortaklığını gizlemek için kelime oyunlarına sarılan Özgür Özel'in MHP'ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sormaya haddi ve hakkı yoktur" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğine yönelik açıklamalarının olduğunu ama bunun Özel tarafından idrak edilemediğini savunan Büyükataman, "Milli varlığımızın kilidi olan Anayasanın ilk dört maddesi hakkında MHP'nin duruşu, ilk günden itibaren en ufak bir taviz dahi vermediği kırmızı çizgisidir" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin dün düzenlediği basın toplantısında anayasanın ilk dört maddesi hakkında duruşlarını net bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:

Buna rağmen anlamakta zorluk çeken Özgür Özel'in, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize ve anayasal düzene karşı saldırıları bitmek bilmeyen DEM Parti ile ortaklığının nereye kadar devam edeceği merak konusudur. Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'ni kökten yıkmak, bölmek ve parçalamak için kurulan PKK terör örgütünün siyasi uzantılarının Cumhuriyetimize yönelik saldırılarına niçin bir kez dahi ses çıkarmadığını açıklayabilir mi? PKK terör örgütünün siyasi uzantılarını masumlaştırmak ve terör uzantıları ile ortaklığını gizlemek için kelime oyunlarına sarılan Özgür Özel'in MHP'ye anayasanın ilk dört maddesi hakkında soru sormaya haddi ve hakkı yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi 'Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir.' Özgür Özel aynı ifadeleri karanlık ilişki ağını açıklayamadığı terör uzantıları için kurabilecek cesarete sahip midir? Kendisi öncelikle anayasamıza ve Cumhuriyetimize kökten düşman olan DEM Parti ile karanlık ilişkisini açıklamak zorundadır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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