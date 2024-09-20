https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/meksika-devlet-baskani-obrador-sinaloa-karteli-catismalarindan-abd-sorumlu-1088227146.html
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sinaloa karteli çatışmalarından ABD sorumlu
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sinaloa karteli çatışmalarından ABD sorumlu
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Obrador, süregelen kartel çatışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Obrador, ABD'nin verdiği yasa dışı kararı hatırlatarak... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T03:32+0300
2024-09-20T03:32+0300
2024-09-20T03:32+0300
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Sinaloa eyaletinde 9 Eylül'den bu yana devam eden, uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı gruplar arasında 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile 'El Mayo' lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasında süregelen çatışmalar hakkında açıklamlarda bulundu.Obrador, günlük basın toplantısında, süregelen çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğüne değinerek, Garcia'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasının yanlış ve yasa dışı şeklinde nitelendirdi. Aynı zamanda Obrador, Washington yönetiminin 'tek taraflı kararlar almaya devam etmesi halinde işbirlikçi ilişkilerinin olamayacağını' vurguladı.Obrador, "Sinaloa'da istikrarsızlık ve çatışmayla karşı karşıyaysak bunun sebebi onların (ABD hükümetinin) bu kararı vermesidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-istihbarati-abdde-ukraynaya-gonderilmek-uzere-uyusturucu-karteli-mensuplari-istihdam-ediliyor-1082619233.html
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meksika, sinaloa karteli, sinaloa, abd
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sinaloa karteli çatışmalarından ABD sorumlu
Meksika Devlet Başkanı Obrador, süregelen kartel çatışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Obrador, ABD'nin verdiği yasa dışı kararı hatırlatarak çatışmaların sebebi olarak ABD'yi gösterdi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Sinaloa eyaletinde 9 Eylül'den bu yana devam eden, uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı gruplar arasında 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile 'El Mayo' lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasında süregelen çatışmalar hakkında açıklamlarda bulundu.
Obrador, günlük basın toplantısında, süregelen çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğüne değinerek, Garcia'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasının yanlış ve yasa dışı şeklinde nitelendirdi. Aynı zamanda Obrador, Washington yönetiminin 'tek taraflı kararlar almaya devam etmesi halinde işbirlikçi ilişkilerinin olamayacağını' vurguladı.
Obrador, "Sinaloa'da istikrarsızlık ve çatışmayla karşı karşıyaysak bunun sebebi onların (ABD hükümetinin) bu kararı vermesidir" dedi.