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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/matviyenko-rusya-lubnanda-cagri-cihazlariyla-gerceklestirilen-teror-saldirisini-kiniyor-1088259070.html
Matviyenko: Rusya, Lübnan'da iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor
Matviyenko: Rusya, Lübnan'da iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Lübnan'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan siber saldırıyı kınadığını... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T19:01+0300
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dünya
valentina matviyenko
israil
lübnan
saldırı
çağrı cihazı
pager
rusya federasyon konseyi
konstantin kosaçev
avrasya kadın forumu
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4. Avrasya Kadın Forumu'nun son genel kurul toplantısında konuşan Matviyenko, Rusya’nın Lübnan sokaklarında çağrı iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen siber saldırıdan endişeli olduğunu ve bu alçak terör saldırısını kınadığını söyledi.Matviyenko, “Uluslararası forumumuzda Ortadoğu'da devam eden gerilim ve Lübnan'a yönelik füze saldırılarıyla ilgili kaygılarımıza değinmeden geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Elbette, Lübnan şehirlerinin sokaklarında iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen büyük ölçekli terörist siber saldırısını kınamamak olmaz. Çocuklar da dahil binlerce masum insanı etkileyen, ayrım gözetmeyen alçakca bir saldırı” ifadelerini kullandı.Forumda konuyu gündeme getiren Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ise etkinlikte bulunan herkesin saldırıdan etkilenen mağdurların duygularını paylaştığından emin olduğunu söyledi.17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-rus-istihbarati-lubnandaki-cagri-cihazli-saldirilar-uzerinde-calisacak-1088255987.html
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valentina matviyenko, israil, lübnan, saldırı, çağrı cihazı, pager, rusya federasyon konseyi, konstantin kosaçev, avrasya kadın forumu, hizbullah, mariya zaharova
valentina matviyenko, israil, lübnan, saldırı, çağrı cihazı, pager, rusya federasyon konseyi, konstantin kosaçev, avrasya kadın forumu, hizbullah, mariya zaharova

Matviyenko: Rusya, Lübnan'da iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor

19:01 20.09.2024 (güncellendi: 19:03 20.09.2024)
© Sputnik / Yekaterina Ştukina / Multimedya arşivine gidinValentina Matviyenko
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Yekaterina Ştukina
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Lübnan'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan siber saldırıyı kınadığını belirtti.
4. Avrasya Kadın Forumu'nun son genel kurul toplantısında konuşan Matviyenko, Rusya’nın Lübnan sokaklarında çağrı iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen siber saldırıdan endişeli olduğunu ve bu alçak terör saldırısını kınadığını söyledi.
Matviyenko, “Uluslararası forumumuzda Ortadoğu'da devam eden gerilim ve Lübnan'a yönelik füze saldırılarıyla ilgili kaygılarımıza değinmeden geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Elbette, Lübnan şehirlerinin sokaklarında iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen büyük ölçekli terörist siber saldırısını kınamamak olmaz. Çocuklar da dahil binlerce masum insanı etkileyen, ayrım gözetmeyen alçakca bir saldırı” ifadelerini kullandı.
Forumda konuyu gündeme getiren Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ise etkinlikte bulunan herkesin saldırıdan etkilenen mağdurların duygularını paylaştığından emin olduğunu söyledi.
17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.
Lübnan saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
DÜNYA
Kremlin: Rus istihbaratı, Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılar üzerinde çalışacak
17:08
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