https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-rus-istihbarati-lubnandaki-cagri-cihazli-saldirilar-uzerinde-calisacak-1088255987.html

Kremlin: Rus istihbaratı, Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılar üzerinde çalışacak

Kremlin: Rus istihbaratı, Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılar üzerinde çalışacak

Sputnik Türkiye

Dünyada birçok ülke İsrail'in Lübnan'da düzenlediği eşi görülmemiş saldırılar nedeniyle teyakkuza geçerken Rus istihbaratının da terörizme yeni boyut... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T17:08+0300

2024-09-20T17:08+0300

2024-09-20T17:08+0300

dünya

israil

lübnan

çağrı cihazı

pager

saldırı

beyrut

kremlin

dmitriy peskov

mariya zaharova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088176622_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3777cec00d4da11802042e76eb08a310.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus istihbarat servislerinin İsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazlı saldırılara ilgi gösterdiğini ve bunlar üzerinde çalışacağını söyledi.Basın toplantısında Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması yoluyla düzenlenen saldırılara değinen Peskov, "Elbette, Rus istihbaratı bu konuya ilgi gösteriyor ve bu konu üzerinde çalışma yapacak" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Lübnan'daki gelişmeleri bölgesel aktörlerle istişare edip etmediğinin sorulması üzerine de "Hayır, henüz herhangi bir istişare yapılmadı" yanıtını verdi.Rus Dışişleri'nden 'eşi görülmemiş terörist siber saldırılar' tepkisiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da saldırıları eşi görülmemiş terörist siber saldırılar olarak nitelemişti.Saldırının yeni bir terör eylemi türü olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu, dünya toplumu tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Böylesi hiç olmadı. Ne yazık ki çok daha fazla can alan, çok daha fazla insanın yaralandığı terör eylemleri yaşandı. Ancak bu, hem böyle bir kapsamı hem de sivil nitelikte görünüp terörist amaçlarla uygulanan yeni teknolojilerin kullanımını bir arada bulunduran tamamen yeni bir terör eylemi türü" demişti.Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıLübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/cinli-yetkili-lubnandaki-cagri-cihazli-saldirilar-terorizme-seviye-atlatti-1088241208.html

israil

lübnan

beyrut

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, lübnan, çağrı cihazı, pager, saldırı, beyrut, kremlin, dmitriy peskov, mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya federal güvenlik servisi (fsb), istihbarat, istihbarat servisi