https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/is-makinesi-park-halindeki-araclara-carpti-operator-arkasina-bile-bakmadan-kacti-1088240253.html
İş makinesi park halindeki araçlara çarptı, operatör arkasına bile bakmadan kaçtı
İş makinesi park halindeki araçlara çarptı, operatör arkasına bile bakmadan kaçtı
Sputnik Türkiye
Hatay'da bir iş makinesi operatörü, kullandığı makinenin kepçesiyle park halinde bulunan dört aracı hurdaya çevirdi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T12:21+0300
2024-09-20T12:21+0300
2024-09-20T12:33+0300
türkiye
hatay
kepçe
kepçe operatörü
kaza
trafik kazası
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Hatay Antakya'da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.Durdurmaya çalıştık ama durmadıBölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, “İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/yardima-diye-geldikleri-kazazedenin-telefonunu-caldilar-1088152893.html
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hatay, kepçe, kepçe operatörü, kaza, trafik kazası
hatay, kepçe, kepçe operatörü, kaza, trafik kazası
İş makinesi park halindeki araçlara çarptı, operatör arkasına bile bakmadan kaçtı
12:21 20.09.2024 (güncellendi: 12:33 20.09.2024)
Hatay'da bir iş makinesi operatörü, kullandığı makinenin kepçesiyle park halinde bulunan dört aracı hurdaya çevirdi.
Hatay Antakya'da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.
Durdurmaya çalıştık ama durmadı
Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, “İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı” dedi.