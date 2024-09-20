https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/is-makinesi-park-halindeki-araclara-carpti-operator-arkasina-bile-bakmadan-kacti-1088240253.html

İş makinesi park halindeki araçlara çarptı, operatör arkasına bile bakmadan kaçtı

İş makinesi park halindeki araçlara çarptı, operatör arkasına bile bakmadan kaçtı

Sputnik Türkiye

Hatay'da bir iş makinesi operatörü, kullandığı makinenin kepçesiyle park halinde bulunan dört aracı hurdaya çevirdi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T12:21+0300

2024-09-20T12:21+0300

2024-09-20T12:33+0300

türkiye

hatay

kepçe

kepçe operatörü

kaza

trafik kazası

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Hatay Antakya'da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.Durdurmaya çalıştık ama durmadıBölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, “İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı” dedi.

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hatay, kepçe, kepçe operatörü, kaza, trafik kazası