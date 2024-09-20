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Lübnan resmen açıkladı: İsrail telsizleri nasıl patlattı?
Lübnan resmen açıkladı: İsrail telsizleri nasıl patlattı?
Sputnik Türkiye
Lübnan'da İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) tarafından Hizbullah'ın haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerinin patlatılması gündem... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T00:07+0300
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Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu, Hizbullah üyelerinin kullandığı ve İsrail tarafından patlatılan telsizlerin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığını açıkladı.Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?İsrail tarafından Hizbullah'ın iletişim araçlarının patlatılması sonucu ölü sayısı 20'ye yükselirken yaralı sayısının 450'yi aştığı belirtildi. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön incelemede cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi. Olay hakkında Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiğini BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubunda açıkladı.Lübnan, BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, 'İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma' talimatı verdi.
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lübnan patlama, telsiz nasıl patlar, telefon patlatılır mı, araba patlatılır mı, televizyon patlatılır mı, uzaktan elektronik eşya patlar mı,
lübnan patlama, telsiz nasıl patlar, telefon patlatılır mı, araba patlatılır mı, televizyon patlatılır mı, uzaktan elektronik eşya patlar mı,

Lübnan resmen açıkladı: İsrail telsizleri nasıl patlattı?

00:07 20.09.2024 (güncellendi: 00:11 20.09.2024)
© AP PhotoLübnan'da patlatılan iletişim cihazları
Lübnan'da patlatılan iletişim cihazları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AP Photo
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Lübnan'da İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) tarafından Hizbullah'ın haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerinin patlatılması gündem olmuştu. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından gönderilen mektupta, çağrı cihazları ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu, Hizbullah üyelerinin kullandığı ve İsrail tarafından patlatılan telsizlerin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığını açıkladı.

Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

İsrail tarafından Hizbullah'ın iletişim araçlarının patlatılması sonucu ölü sayısı 20'ye yükselirken yaralı sayısının 450'yi aştığı belirtildi. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön incelemede cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi. Olay hakkında Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiğini BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubunda açıkladı.

Lübnan, BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, 'İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma' talimatı verdi.
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