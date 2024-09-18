NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı yeni 'gözbebeği' Estonya: İttifak'tan Tallin'e 'büyük' görev

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: BRICS tek kutuplu dünyaya bir isyan
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Deniz suyunu kullanma suyuna dönüştürme teknikleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:08
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:30
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/natonun-rusyayla-olasi-catismaya-karsi-yeni-gozbebegi-estonya-ittifaktan-talline-buyuk-gorev-1088172940.html
NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı yeni 'gözbebeği' Estonya: İttifak'tan Tallin'e 'büyük' görev
NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı yeni 'gözbebeği' Estonya: İttifak'tan Tallin'e 'büyük' görev
Sputnik Türkiye
Bir yandan Kiev'e desteğini artıran, diğer yandan Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olan NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T16:10+0300
2024-09-18T16:10+0300
dünya
nato
estonya
vahur karus
rusya
ukrayna
mariya zaharova
ukrayna krizi
çatışma
silahlı çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088171390_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e2c580fed8e89620000f19dfe3075ee2.jpg
Estonya Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vahur Karus, NATO'nun Rusya'yla yaşanacak olası çatışmaya hazırlık kapsamında Estonya'ya yeni bir görev verdiğini ve İttifak'ın bakış açısında köklü değişiklik gördüklerini belirtti.Ukrayna krizinden önce Rusya'yla çatışma durumunda Estonya'dan kendi başına yaklaşık 10 gün dayanmasının talep edildiğini anımsatan Karus, "Yeni planda Estonya'nın, saldırının çıkış noktası olabilecek Rusya topraklarında Rus ordusunu kendi başına yenilgiye uğratacak güçte olması bekleniyor" dedi.NATO'nun Estonya'ya Rusya topraklarındaki 'birtakım hedeflerle ilgilenme' görevi verdiğini de kaydeden Karus, "Bugün, uzun menzilli saldırı varlıklarımız NATO'nun planlarına tümüyle entegre edildi. NATO bize belirli hedeflerle ilgilenmemiz gerektiğini ve daha sonra İttifak güçlerinin (Estonya'ya) ulaşıp sonraki adımları atabileceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.Estonya Genelkurmay Başkanı, İttifak'ın yeni görevdeki bakış açısının köklü değişiklik anlamına geldiğini vurguladı.Bununla beraber Karus, Estonya'nın düşman toprakların derinliklerine saldırılar düzenlemek de dahil daha etkili operasyonlar gerçekleştirmek için yeni silah sistemleri alacaklarının altını çizdi.Karus, Rusya'yla olası bir çatışma halinde Estonya topraklarında konuşlu Batılı birliklerin sürece hızlıca müdahil olacağına kesinlikle güveneceğini kaydederek "Bugün itibarıyla topraklarımızdaki tüm müttefik birlikler, askeri planlarımıza dahil edildi. Yanlarında hangi mühimmatı getireceklerini ve görevlerinin ne olacağını biliyoruz" diye ekledi.13 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun uzun süredir Rusya'yla olası bir silahlı çatışmaya hazırlandığını söylemişti.İttifak ülkelerinin kendilerini 'Rus tehdidini' püskürtmeye hazırlanmaları gerektiğini düşünerek motive ettiğini belirten Zaharova, askeri bütçelere kaynak pompalandığını, NATO ülkelerinin ekonomilerinin tamamen militarize edildiğini vurgulamıştı.Zaharova, buna karşılık Rusya'nın NATO'ya yönelik herhangi bir saldırı planı olmadığının altını çizmişti.
estonya
rusya
ukrayna
tallin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088171390_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cf5a7bed4f4b640b1993ee88b39da330.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, estonya, vahur karus, rusya, ukrayna, mariya zaharova, ukrayna krizi, çatışma, silahlı çatışma, rusya dışişleri bakanlığı, tallin
nato, estonya, vahur karus, rusya, ukrayna, mariya zaharova, ukrayna krizi, çatışma, silahlı çatışma, rusya dışişleri bakanlığı, tallin

NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı yeni 'gözbebeği' Estonya: İttifak'tan Tallin'e 'büyük' görev

16:10 18.09.2024
© Sputnik / Sergey Stepanov / Multimedya arşivine gidinEstonian army and their NATO allies during the Spring Storm drill.
Estonian army and their NATO allies during the Spring Storm drill. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Sergey Stepanov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Bir yandan Kiev'e desteğini artıran, diğer yandan Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olan NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı hazırlıklarını artırdığı öğrenildi.
Estonya Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vahur Karus, NATO'nun Rusya'yla yaşanacak olası çatışmaya hazırlık kapsamında Estonya'ya yeni bir görev verdiğini ve İttifak'ın bakış açısında köklü değişiklik gördüklerini belirtti.

Ukrayna krizinden önce Rusya'yla çatışma durumunda Estonya'dan kendi başına yaklaşık 10 gün dayanmasının talep edildiğini anımsatan Karus, "Yeni planda Estonya'nın, saldırının çıkış noktası olabilecek Rusya topraklarında Rus ordusunu kendi başına yenilgiye uğratacak güçte olması bekleniyor" dedi.

NATO'nun Estonya'ya Rusya topraklarındaki 'birtakım hedeflerle ilgilenme' görevi verdiğini de kaydeden Karus, "Bugün, uzun menzilli saldırı varlıklarımız NATO'nun planlarına tümüyle entegre edildi. NATO bize belirli hedeflerle ilgilenmemiz gerektiğini ve daha sonra İttifak güçlerinin (Estonya'ya) ulaşıp sonraki adımları atabileceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Estonya Genelkurmay Başkanı, İttifak'ın yeni görevdeki bakış açısının köklü değişiklik anlamına geldiğini vurguladı.

Bununla beraber Karus, Estonya'nın düşman toprakların derinliklerine saldırılar düzenlemek de dahil daha etkili operasyonlar gerçekleştirmek için yeni silah sistemleri alacaklarının altını çizdi.

Karus, Rusya'yla olası bir çatışma halinde Estonya topraklarında konuşlu Batılı birliklerin sürece hızlıca müdahil olacağına kesinlikle güveneceğini kaydederek "Bugün itibarıyla topraklarımızdaki tüm müttefik birlikler, askeri planlarımıza dahil edildi. Yanlarında hangi mühimmatı getireceklerini ve görevlerinin ne olacağını biliyoruz" diye ekledi.

13 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun uzun süredir Rusya'yla olası bir silahlı çatışmaya hazırlandığını söylemişti.

İttifak ülkelerinin kendilerini 'Rus tehdidini' püskürtmeye hazırlanmaları gerektiğini düşünerek motive ettiğini belirten Zaharova, askeri bütçelere kaynak pompalandığını, NATO ülkelerinin ekonomilerinin tamamen militarize edildiğini vurgulamıştı.

Zaharova, buna karşılık Rusya'nın NATO'ya yönelik herhangi bir saldırı planı olmadığının altını çizmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала