https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/natonun-rusyayla-olasi-catismaya-karsi-yeni-gozbebegi-estonya-ittifaktan-talline-buyuk-gorev-1088172940.html

NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı yeni 'gözbebeği' Estonya: İttifak'tan Tallin'e 'büyük' görev

NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı yeni 'gözbebeği' Estonya: İttifak'tan Tallin'e 'büyük' görev

Sputnik Türkiye

Bir yandan Kiev'e desteğini artıran, diğer yandan Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olan NATO'nun Rusya'yla olası çatışmaya karşı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T16:10+0300

2024-09-18T16:10+0300

2024-09-18T16:10+0300

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Estonya Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vahur Karus, NATO'nun Rusya'yla yaşanacak olası çatışmaya hazırlık kapsamında Estonya'ya yeni bir görev verdiğini ve İttifak'ın bakış açısında köklü değişiklik gördüklerini belirtti.Ukrayna krizinden önce Rusya'yla çatışma durumunda Estonya'dan kendi başına yaklaşık 10 gün dayanmasının talep edildiğini anımsatan Karus, "Yeni planda Estonya'nın, saldırının çıkış noktası olabilecek Rusya topraklarında Rus ordusunu kendi başına yenilgiye uğratacak güçte olması bekleniyor" dedi.NATO'nun Estonya'ya Rusya topraklarındaki 'birtakım hedeflerle ilgilenme' görevi verdiğini de kaydeden Karus, "Bugün, uzun menzilli saldırı varlıklarımız NATO'nun planlarına tümüyle entegre edildi. NATO bize belirli hedeflerle ilgilenmemiz gerektiğini ve daha sonra İttifak güçlerinin (Estonya'ya) ulaşıp sonraki adımları atabileceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.Estonya Genelkurmay Başkanı, İttifak'ın yeni görevdeki bakış açısının köklü değişiklik anlamına geldiğini vurguladı.Bununla beraber Karus, Estonya'nın düşman toprakların derinliklerine saldırılar düzenlemek de dahil daha etkili operasyonlar gerçekleştirmek için yeni silah sistemleri alacaklarının altını çizdi.Karus, Rusya'yla olası bir çatışma halinde Estonya topraklarında konuşlu Batılı birliklerin sürece hızlıca müdahil olacağına kesinlikle güveneceğini kaydederek "Bugün itibarıyla topraklarımızdaki tüm müttefik birlikler, askeri planlarımıza dahil edildi. Yanlarında hangi mühimmatı getireceklerini ve görevlerinin ne olacağını biliyoruz" diye ekledi.13 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun uzun süredir Rusya'yla olası bir silahlı çatışmaya hazırlandığını söylemişti.İttifak ülkelerinin kendilerini 'Rus tehdidini' püskürtmeye hazırlanmaları gerektiğini düşünerek motive ettiğini belirten Zaharova, askeri bütçelere kaynak pompalandığını, NATO ülkelerinin ekonomilerinin tamamen militarize edildiğini vurgulamıştı.Zaharova, buna karşılık Rusya'nın NATO'ya yönelik herhangi bir saldırı planı olmadığının altını çizmişti.

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nato, estonya, vahur karus, rusya, ukrayna, mariya zaharova, ukrayna krizi, çatışma, silahlı çatışma, rusya dışişleri bakanlığı, tallin