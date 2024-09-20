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Çinli yetkili: Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılar terörizme seviye atlattı
Çinli yetkili: Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılar terörizme seviye atlattı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını hedef alarak gerçekleştirdiği saldırı, terörizmin ulaştığı seviyeyle ilgili açıklamaları beraberinde getirdi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T12:38+0300
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çin halk cumhuriyeti
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi eski başkan yardımcısı Jou Li, Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazlı saldırıların terörizmi yeni bir seviyeye taşıdığını söyledi.Taihe Uluslararası Medeniyet Forumu'nda konuşan Jou, "Terörist ve aşırılık yanlısı güçler son derece aktifler. Bu yıl Rusya ve Pakistan'da büyük çaplı terör saldırıları veya olayları yaşandı. Fransa, Avusturya, Almanya ve İngiltere'de sık sık münferit saldırılar düzenlendi" dedi.Lübnan'da ise aynı anda 3 binden fazla çağrı cihazı (pager) ve telsizin infilak ettirildiğini belirten Jou, bu saldırıların tüm dünyayı sarstığını ve insanların yanlarında taşıdığı elektronik cihazların pillerine patlayıcı yerleştirilmesinin terörizmi yeni bir seviyeye çıkardığını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da saldırıları eşi görülmemiş terörist siber saldırılar olarak nitelemişti.Saldırının yeni bir terör eylemi türü olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu, dünya toplumu tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Böylesi hiç olmadı. Ne yazık ki çok daha fazla can alan, çok daha fazla insanın yaralandığı terör eylemleri yaşandı. Ancak bu, hem böyle bir kapsamı hem de sivil nitelikte görünüp terörist amaçlarla uygulanan yeni teknolojilerin kullanımını bir arada bulunduran tamamen yeni bir terör eylemi türü" demişti.Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Salı ve Çarşamba günü meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini, toplam yaralı sayısının ise 2 bin 323'ü ilk gün olmak üzere 2 bin 931'e yükseldiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukraynali-askerleri-alman-fasist-isgalcilere-benzeten-zaharova-kiev-sinirda-toplama-kamplari-1088234851.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), lübnan, çağrı cihazı, pager, telsiz, hizbullah, rusya, pakistan, mariya zaharova
çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), lübnan, çağrı cihazı, pager, telsiz, hizbullah, rusya, pakistan, mariya zaharova

Çinli yetkili: Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılar terörizme seviye atlattı

12:38 20.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail saldırısı sonrası Lübnan
İsrail saldırısı sonrası Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını hedef alarak gerçekleştirdiği saldırı, terörizmin ulaştığı seviyeyle ilgili açıklamaları beraberinde getirdi.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi eski başkan yardımcısı Jou Li, Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazlı saldırıların terörizmi yeni bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Taihe Uluslararası Medeniyet Forumu'nda konuşan Jou, "Terörist ve aşırılık yanlısı güçler son derece aktifler. Bu yıl Rusya ve Pakistan'da büyük çaplı terör saldırıları veya olayları yaşandı. Fransa, Avusturya, Almanya ve İngiltere'de sık sık münferit saldırılar düzenlendi" dedi.

Lübnan'da ise aynı anda 3 binden fazla çağrı cihazı (pager) ve telsizin infilak ettirildiğini belirten Jou, bu saldırıların tüm dünyayı sarstığını ve insanların yanlarında taşıdığı elektronik cihazların pillerine patlayıcı yerleştirilmesinin terörizmi yeni bir seviyeye çıkardığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da saldırıları eşi görülmemiş terörist siber saldırılar olarak nitelemişti.

Saldırının yeni bir terör eylemi türü olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu, dünya toplumu tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Böylesi hiç olmadı. Ne yazık ki çok daha fazla can alan, çok daha fazla insanın yaralandığı terör eylemleri yaşandı. Ancak bu, hem böyle bir kapsamı hem de sivil nitelikte görünüp terörist amaçlarla uygulanan yeni teknolojilerin kullanımını bir arada bulunduran tamamen yeni bir terör eylemi türü" demişti.

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Salı ve Çarşamba günü meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini, toplam yaralı sayısının ise 2 bin 323'ü ilk gün olmak üzere 2 bin 931'e yükseldiğini açıklamıştı.
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