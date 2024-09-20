https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kamu-hizmeti-cezasi-sehit-kabrini-temizlediler-1088226551.html

Kamu hizmeti cezası: Şehit kabrini temizlediler

Kamu hizmeti cezası: Şehit kabrini temizlediler

Sputnik Türkiye

Muğla'da kamu hizmeti cezası alan kişiler, kamu hizmeti olarak şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizlediler. Temizliğın ardından Kaymakam Mustafa Maslak da... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T02:17+0300

2024-09-20T02:17+0300

2024-09-20T02:17+0300

türkiye

kamu hizmetleri

ceza

şehit

kabir

temizlik

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde kamu hizmeti cezasını yerine getiren yükümlüler, şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizledi. Bu etkinlik, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlendi.Köyceğiz ilçesindeki Beyobası Mahalle Muhtarlığı'nda kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından, Kaymakam Mustafa Maslak da yükümlülerle birlikte şehit kabrini ziyaret etti.

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kamu hizmetleri, ceza, şehit, kabir, temizlik