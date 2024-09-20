https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kamu-hizmeti-cezasi-sehit-kabrini-temizlediler-1088226551.html
Kamu hizmeti cezası: Şehit kabrini temizlediler
Kamu hizmeti cezası: Şehit kabrini temizlediler
Sputnik Türkiye
Muğla'da kamu hizmeti cezası alan kişiler, kamu hizmeti olarak şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizlediler. Temizliğın ardından Kaymakam Mustafa Maslak da... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T02:17+0300
2024-09-20T02:17+0300
2024-09-20T02:17+0300
türkiye
kamu hizmetleri
ceza
şehit
kabir
temizlik
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde kamu hizmeti cezasını yerine getiren yükümlüler, şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizledi. Bu etkinlik, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlendi.Köyceğiz ilçesindeki Beyobası Mahalle Muhtarlığı'nda kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından, Kaymakam Mustafa Maslak da yükümlülerle birlikte şehit kabrini ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bos-arsada-mavi-varil-panigi-icinde-tehlikeli-maddeler-oldugu-belirlendi-1088225799.html
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kamu hizmetleri, ceza, şehit, kabir, temizlik
kamu hizmetleri, ceza, şehit, kabir, temizlik
Kamu hizmeti cezası: Şehit kabrini temizlediler
Muğla'da kamu hizmeti cezası alan kişiler, kamu hizmeti olarak şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizlediler. Temizliğın ardından Kaymakam Mustafa Maslak da yükümlülerle birlikte şehit kabrini ziyaret etti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde kamu hizmeti cezasını yerine getiren yükümlüler, şehit Seyhan Yılmaz'ın kabrini temizledi. Bu etkinlik, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlendi.
Köyceğiz ilçesindeki Beyobası Mahalle Muhtarlığı'nda kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından, Kaymakam Mustafa Maslak da yükümlülerle birlikte şehit kabrini ziyaret etti.