https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bos-arsada-mavi-varil-panigi-icinde-tehlikeli-maddeler-oldugu-belirlendi-1088225799.html
Boş arsada 'mavi varil' paniği: İçinde tehlikeli maddeler olduğu belirlendi
Boş arsada 'mavi varil' paniği: İçinde tehlikeli maddeler olduğu belirlendi
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Bursa'da boş bir arazide duran mavi varillerden şüphelenen vatandaşlar durumu ihbar edince yapılan incelemeler sonucu varillerin içinde tehlikeli maddeler ve... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T00:53+0300
2024-09-20T00:53+0300
2024-09-20T00:53+0300
türkiye
varil
arsa
patlama
metan
geri dönüşüm
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arsada mavi varillerin bulunduğu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine sevk edilen ekipler varillerin içinde vazelin ile çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğunu tespit etti.Ekipler varillerde bulunan maddelerin zamanla durmasından kaynaklı metan gazı meydana getirdiğini belirledi. Ekipler incelemelerde bulunarak muhtemel bir patlamaya karşı bölgede tedbir aldı. Ekipler, boş arsaya mavi varillerin atılmasının sorumlusu olarak bir geri dönüşüm firmasına 90 bin TL cezai işlem uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hastanede-alkol-dolumu-sirasinda-yapilan-saka-hayatini-karartti-cezasini-bulmasini-istiyorum-1088223281.html
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varil, arsa, patlama, metan, geri dönüşüm
varil, arsa, patlama, metan, geri dönüşüm
Boş arsada 'mavi varil' paniği: İçinde tehlikeli maddeler olduğu belirlendi
Bursa'da boş bir arazide duran mavi varillerden şüphelenen vatandaşlar durumu ihbar edince yapılan incelemeler sonucu varillerin içinde tehlikeli maddeler ve vazelin ortaya çıktı. Varilleri araziye bırakan geri dönşüm firmasına para cezası uygulandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arsada mavi varillerin bulunduğu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine sevk edilen ekipler varillerin içinde vazelin ile çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğunu tespit etti.
Ekipler varillerde bulunan maddelerin zamanla durmasından kaynaklı metan gazı meydana getirdiğini belirledi. Ekipler incelemelerde bulunarak muhtemel bir patlamaya karşı bölgede tedbir aldı.
Ekipler, boş arsaya mavi varillerin atılmasının sorumlusu olarak bir geri dönüşüm firmasına 90 bin TL cezai işlem uyguladı.