https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bos-arsada-mavi-varil-panigi-icinde-tehlikeli-maddeler-oldugu-belirlendi-1088225799.html

Boş arsada 'mavi varil' paniği: İçinde tehlikeli maddeler olduğu belirlendi

Boş arsada 'mavi varil' paniği: İçinde tehlikeli maddeler olduğu belirlendi

Sputnik Türkiye

Bursa'da boş bir arazide duran mavi varillerden şüphelenen vatandaşlar durumu ihbar edince yapılan incelemeler sonucu varillerin içinde tehlikeli maddeler ve... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T00:53+0300

2024-09-20T00:53+0300

2024-09-20T00:53+0300

türkiye

varil

arsa

patlama

metan

geri dönüşüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088225642_0:195:1599:1094_1920x0_80_0_0_f80c5697680ff247001bcd68a6191bb1.jpg

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arsada mavi varillerin bulunduğu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine sevk edilen ekipler varillerin içinde vazelin ile çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğunu tespit etti.Ekipler varillerde bulunan maddelerin zamanla durmasından kaynaklı metan gazı meydana getirdiğini belirledi. Ekipler incelemelerde bulunarak muhtemel bir patlamaya karşı bölgede tedbir aldı. Ekipler, boş arsaya mavi varillerin atılmasının sorumlusu olarak bir geri dönüşüm firmasına 90 bin TL cezai işlem uyguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hastanede-alkol-dolumu-sirasinda-yapilan-saka-hayatini-karartti-cezasini-bulmasini-istiyorum-1088223281.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

varil, arsa, patlama, metan, geri dönüşüm