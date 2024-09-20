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İstanbullular dikkat: 3 ilçeye yapılacak olan su kesintisi ertelendi
İstanbullular dikkat: 3 ilçeye yapılacak olan su kesintisi ertelendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde yapılması planlanan su kesintisinin ertelendiğini... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T04:04+0300
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türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine 20 Eylül Cuma günü saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurmuştu.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacağı için gerçekleşecek olan kesintisi ertelendi.Su kesintsi ne zamana ertelendi?İSKİ'nin yaptığı son açıklamalara göre, cuma ve cumatesi gününü kapsayan su kesintisi, 23 Eylül Pazartesi günü saat 10.00 ile 24 Eylül Salı günü 04.00 arasında yapılmak üzere ertelendi. Hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?18 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şu şekilde listelendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/istanbullular-dikkat-uc-ilceye-19-saat-su-verilemeyecek--1088211724.html
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su, su kesintisi
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su, su kesintisi

İstanbullular dikkat: 3 ilçeye yapılacak olan su kesintisi ertelendi

04:04 20.09.2024 (güncellendi: 04:05 20.09.2024)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde yapılması planlanan su kesintisinin ertelendiğini açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine 20 Eylül Cuma günü saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurmuştu.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacağı için gerçekleşecek olan kesintisi ertelendi.

Su kesintsi ne zamana ertelendi?

İSKİ'nin yaptığı son açıklamalara göre, cuma ve cumatesi gününü kapsayan su kesintisi, 23 Eylül Pazartesi günü saat 10.00 ile 24 Eylül Salı günü 04.00 arasında yapılmak üzere ertelendi.

Hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

18 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şu şekilde listelendi:
"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat: Üç ilçeye 19 saat su verilemeyecek
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