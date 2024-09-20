https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/israil-takimi-haifanin-transfer-teklifini-norvecli-futbolcu-reddetti-hesabima-kanli-para-girmesini-1088244694.html

İsrail takımı Haifa'nın transfer teklifini Norveçli futbolcu reddetti: 'Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum'

İsrail takımı Haifa'nın transfer teklifini Norveçli futbolcu reddetti: 'Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum'

Sputnik Türkiye

Norveçli oyuncu Ole Saeter, İsrailli futbol kulübü Maccabi Haifan'dan gelen transfer teklifini "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum" diyerek reddetiğini... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T13:27+0300

2024-09-20T13:27+0300

2024-09-20T13:27+0300

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Rosenborg'un 1.92 boyundaki Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu.Norveç devlet televizyonu TV2'nin haberine göre, İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa kulübü, Norveç ekibi Rosenborg'a Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti.'500 milyon dolar teklif etse bile kabul etmem'Saeter, TV2'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum." ifadesini kullandı.İsrail kulübünün "500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini" dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem." dedi.

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futbol, norveç, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi