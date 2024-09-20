İsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: 3 ölü, 17 yaralı

"Tekrar tekrar söylüyorum: Bu savaşı biz istemedik. Savaş istemiyoruz. Ne bugün, ne de başka zaman. Ancak diğer halklar gibi barış, güvenlik ve huzur içinde yaşamak ve evlatlarımızı evlerine, rehineleri ailelerine, kuzey ve güneyde yerlerinden edilen vatandaşlarımızı evlerine, okullarına ve iş yerlerine geri getirmek, her ulusun sahip olduğu en temel haklardır.

Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri’nin Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği hassas ve etkili saldırıları gördük. Hiç şüphe yok ki, bugün bile dünya -hem düşmanlarımız hem de dostlarımız- çelikten yapılmış bir hava kuvvetlerimiz olduğunu biliyor."