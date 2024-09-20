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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/israil-beyruta-hedefli-saldirdigini-duyurdu-1088254498.html
İsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: 3 ölü, 17 yaralı
İsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: 3 ölü, 17 yaralı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Beyrut'a hedefli saldırdığını duyurdu. Saldırı sonrasında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in Beyrut saldırısında öldürüldüğü... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T16:13+0300
2024-09-20T17:22+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Lübnan Hizbullahı'na yakın bir kaynak, İsrail'in Beyrut'un Dahieh mahallesine düzenlediği saldırıda Radvan biriminin üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, “İsrail hava saldırısı, Temmuz ayında yine Hizbullah'ın güney Beyrut'taki kalesinde bir İsrail saldırısıyla öldürülen Fuad Şükr'den sonra silahlı gücünün ikinci komutanı olan Radvan Gücü Komutanı İbrahim Akil'in ölmesine sebep oldu” dedi.Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinden birine düzenlediği saldırıda en az 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Açıklamada “İlk belirlemelere göre İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, Lübnan hastanelerine şu ana kadar 17 yaralı getirildi” denildi. Daha önce Lübnan haber ajansı NNA, İsrail saldırısında en az 5 çocuğun öldüğünü bildirmişti. İbrahim Akil kim?Güvenlik kaynaklarının İsrail medyasına verdiği bilgiye göre, İsrail'in kısa bir süre önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısının hedefi İbrahim Akil idi. Akil, Hizbullah'ın en üst düzey askeri organı olan Cihad Konseyi'nde yer alıyor. Akil, 1983'te Beyrut'ta bir Amerikan Deniz Kuvvetleri kışlasının bombalanmasındaki rolü ve 1980'lerde Lübnan'da Amerikalı ve Alman rehinelerin kaçırılmasını yönetmesi nedeniyle ABD tarafından da aranıyordu.Saldırıda ölüler olduğu duyurulduLübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Jamous Caddesi'ndeki bir binaya düzenlenen saldırıda 5 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Ajans, F35 tipi savaş uçağının yerleşim bölgelerini iki kez hedef aldığını belirtti.İsrail Cumhurbaşkanı uyarmıştı İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Lübnan saldırılarının öncesinde sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapmıştı. Herzog açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti: İsrail'in Beyrut'a düzenlediği diğer saldırılarSöz konusu saldırıyla birlikte İsrail ordusunun, savaşın başından bu yana Beyrut'ta gerçekleştirdiği üçüncü hava saldırısı oldu. Temmuz ayında İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir hava saldırısında Hizbullah'ın askeri şefi Fuad Şükrü öldürülmüş, daha önce de Ocak ayında Hamas lider yardımcısı Salih el-Aruri Lübnan'ın başkentinde düzenlenen bir saldırıda öldürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-4-koy-ozgurlestirildi-16-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1088252641.html
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İsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: 3 ölü, 17 yaralı

16:13 20.09.2024 (güncellendi: 17:22 20.09.2024)
© AA / Houssam Shbaroİsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: En az 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: En az 5 çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail ordusu, Beyrut'a hedefli saldırdığını duyurdu. Saldırı sonrasında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in Beyrut saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Lübnan Hizbullahı'na yakın bir kaynak, İsrail'in Beyrut'un Dahieh mahallesine düzenlediği saldırıda Radvan biriminin üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, “İsrail hava saldırısı, Temmuz ayında yine Hizbullah'ın güney Beyrut'taki kalesinde bir İsrail saldırısıyla öldürülen Fuad Şükr'den sonra silahlı gücünün ikinci komutanı olan Radvan Gücü Komutanı İbrahim Akil'in ölmesine sebep oldu” dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinden birine düzenlediği saldırıda en az 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Açıklamada “İlk belirlemelere göre İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, Lübnan hastanelerine şu ana kadar 17 yaralı getirildi” denildi.
Daha önce Lübnan haber ajansı NNA, İsrail saldırısında en az 5 çocuğun öldüğünü bildirmişti.

İbrahim Akil kim?

Güvenlik kaynaklarının İsrail medyasına verdiği bilgiye göre, İsrail'in kısa bir süre önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısının hedefi İbrahim Akil idi. Akil, Hizbullah'ın en üst düzey askeri organı olan Cihad Konseyi'nde yer alıyor. Akil, 1983'te Beyrut'ta bir Amerikan Deniz Kuvvetleri kışlasının bombalanmasındaki rolü ve 1980'lerde Lübnan'da Amerikalı ve Alman rehinelerin kaçırılmasını yönetmesi nedeniyle ABD tarafından da aranıyordu.

Saldırıda ölüler olduğu duyuruldu

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Jamous Caddesi'ndeki bir binaya düzenlenen saldırıda 5 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Ajans, F35 tipi savaş uçağının yerleşim bölgelerini iki kez hedef aldığını belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı uyarmıştı

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Lübnan saldırılarının öncesinde sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapmıştı. Herzog açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:

"Tekrar tekrar söylüyorum: Bu savaşı biz istemedik. Savaş istemiyoruz. Ne bugün, ne de başka zaman. Ancak diğer halklar gibi barış, güvenlik ve huzur içinde yaşamak ve evlatlarımızı evlerine, rehineleri ailelerine, kuzey ve güneyde yerlerinden edilen vatandaşlarımızı evlerine, okullarına ve iş yerlerine geri getirmek, her ulusun sahip olduğu en temel haklardır.

Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri’nin Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği hassas ve etkili saldırıları gördük. Hiç şüphe yok ki, bugün bile dünya -hem düşmanlarımız hem de dostlarımız- çelikten yapılmış bir hava kuvvetlerimiz olduğunu biliyor."

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği diğer saldırılar

Söz konusu saldırıyla birlikte İsrail ordusunun, savaşın başından bu yana Beyrut'ta gerçekleştirdiği üçüncü hava saldırısı oldu. Temmuz ayında İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir hava saldırısında Hizbullah'ın askeri şefi Fuad Şükrü öldürülmüş, daha önce de Ocak ayında Hamas lider yardımcısı Salih el-Aruri Lübnan'ın başkentinde düzenlenen bir saldırıda öldürülmüştü.

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