https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/islam-birligi-konferansinda-taliban---iran-gerginligi-tepkiler-buyudu-talibandan-muzik-yasak-1088233067.html

İslam Birliği Konferansı'nda Taliban - İran gerginliği: Tepkiler büyüdü, Taliban'dan 'müzik yasak' açıklaması geldi

İslam Birliği Konferansı'nda Taliban - İran gerginliği: Tepkiler büyüdü, Taliban'dan 'müzik yasak' açıklaması geldi

Sputnik Türkiye

Tahran'da düzenlenen bir konferansta İran Milli Marşı çalınırken Taliban yetkililerinin ayağa kalkmaması halk içinde tepkiye sebep oldu. Taliban ise ülkede ve... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T10:46+0300

2024-09-20T10:46+0300

2024-09-20T11:32+0300

dünya

taliban

iran

iran islam devrimi

islam

konferans

müzik

müzik kısıtlaması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084607739_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_d3922681289bc659424ba85d30d79148.jpg

İran'da Uluslararası İslam Birliği Konferansı açılışında İran Milli Marşı çalınırken Taliban temsilcilerinin ayağa kalkmaması ülke içerisinde tepkiye yol açtı. Tüm diğer uluslararası katılımcılar marş sırasında ayağa kalkmış, bir tek Taliban yetkilileri ayakta durmayı reddetmişti. Etkinliğe İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılmıştı. İran'dan tepki geldi Bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur." ifadelerini kullandı.Pakistan'da da aynı durum yaşanmıştıTaliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu 'diplomatik protokollerin ihlali' olarak nitelendirerek protesto etmişti.Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-madenlerine-en-bagimli-hasim-ulkeler-aciklandi-ilk-ucte-abd-ve-almanya-1088229971.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taliban, iran, iran islam devrimi, islam, konferans, müzik, müzik kısıtlaması