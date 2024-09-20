https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/islam-birligi-konferansinda-taliban---iran-gerginligi-tepkiler-buyudu-talibandan-muzik-yasak-1088233067.html
İslam Birliği Konferansı'nda Taliban - İran gerginliği: Tepkiler büyüdü, Taliban'dan 'müzik yasak' açıklaması geldi
İslam Birliği Konferansı'nda Taliban - İran gerginliği: Tepkiler büyüdü, Taliban'dan 'müzik yasak' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Tahran'da düzenlenen bir konferansta İran Milli Marşı çalınırken Taliban yetkililerinin ayağa kalkmaması halk içinde tepkiye sebep oldu. Taliban ise ülkede ve... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:46+0300
2024-09-20T10:46+0300
2024-09-20T11:32+0300
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İran'da Uluslararası İslam Birliği Konferansı açılışında İran Milli Marşı çalınırken Taliban temsilcilerinin ayağa kalkmaması ülke içerisinde tepkiye yol açtı. Tüm diğer uluslararası katılımcılar marş sırasında ayağa kalkmış, bir tek Taliban yetkilileri ayakta durmayı reddetmişti. Etkinliğe İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılmıştı. İran'dan tepki geldi Bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur." ifadelerini kullandı.Pakistan'da da aynı durum yaşanmıştıTaliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu 'diplomatik protokollerin ihlali' olarak nitelendirerek protesto etmişti.Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-madenlerine-en-bagimli-hasim-ulkeler-aciklandi-ilk-ucte-abd-ve-almanya-1088229971.html
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taliban, iran, iran islam devrimi, islam, konferans, müzik, müzik kısıtlaması
taliban, iran, iran islam devrimi, islam, konferans, müzik, müzik kısıtlaması
İslam Birliği Konferansı'nda Taliban - İran gerginliği: Tepkiler büyüdü, Taliban'dan 'müzik yasak' açıklaması geldi
10:46 20.09.2024 (güncellendi: 11:32 20.09.2024)
Tahran'da düzenlenen bir konferansta İran Milli Marşı çalınırken Taliban yetkililerinin ayağa kalkmaması halk içinde tepkiye sebep oldu. Taliban ise ülkede ve İslam'da müzik yasak olduğu için ayağa kalkmadıklarını açıkladı.
İran'da Uluslararası İslam Birliği Konferansı açılışında İran Milli Marşı çalınırken Taliban temsilcilerinin ayağa kalkmaması ülke içerisinde tepkiye yol açtı.
Tüm diğer uluslararası katılımcılar marş sırasında ayağa kalkmış, bir tek Taliban yetkilileri ayakta durmayı reddetmişti. Etkinliğe İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılmıştı.
Bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.
Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur." ifadelerini kullandı.
Pakistan'da da aynı durum yaşanmıştı
Taliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu 'diplomatik protokollerin ihlali' olarak nitelendirerek protesto etmişti.
Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.