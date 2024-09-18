https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/yardima-diye-geldikleri-kazazedenin-telefonunu-caldilar-1088152893.html

Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar

Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Çorlu'da kaza yapan sürücüye yardıma diye geldiği iddia eden şahıslar, mağdur vatandaşın telefonunu çaldı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T09:51+0300

2024-09-18T09:51+0300

2024-09-18T09:51+0300

yaşam

tekirdağ

çorlu

trafik kazası

cep telefonu

cep telefonu hırsızlığı

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Çorlu’da bugün meydana gelen kazada, kamyon yoluna giriş yapan N.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı hafif atlatırken iddiaya göre, kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, sürücünün cep telefonunu çaldı. Telefonu çalınan N.Ö., kazanın üzerine hırsızlık şoku yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/luks-araciyla-kaza-yapti-arac-kullanilmaz-hale-geldi-birakti-kacti-1088150426.html

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Sputnik Türkiye

tekirdağ, çorlu, trafik kazası, cep telefonu, cep telefonu hırsızlığı