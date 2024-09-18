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Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar
Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Çorlu'da kaza yapan sürücüye yardıma diye geldiği iddia eden şahıslar, mağdur vatandaşın telefonunu çaldı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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çorlu
trafik kazası
cep telefonu
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Çorlu’da bugün meydana gelen kazada, kamyon yoluna giriş yapan N.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı hafif atlatırken iddiaya göre, kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, sürücünün cep telefonunu çaldı. Telefonu çalınan N.Ö., kazanın üzerine hırsızlık şoku yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/luks-araciyla-kaza-yapti-arac-kullanilmaz-hale-geldi-birakti-kacti-1088150426.html
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tekirdağ, çorlu, trafik kazası, cep telefonu, cep telefonu hırsızlığı
tekirdağ, çorlu, trafik kazası, cep telefonu, cep telefonu hırsızlığı

Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar

09:51 18.09.2024
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW289669Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar
Yardıma diye geldikleri kazazedenin telefonunu çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW289669
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Tekirdağ Çorlu'da kaza yapan sürücüye yardıma diye geldiği iddia eden şahıslar, mağdur vatandaşın telefonunu çaldı.
Çorlu’da bugün meydana gelen kazada, kamyon yoluna giriş yapan N.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı hafif atlatırken iddiaya göre, kaza sonrası yardım bahanesiyle olay yerine gelen iki şahıstan biri, sürücünün cep telefonunu çaldı. Telefonu çalınan N.Ö., kazanın üzerine hırsızlık şoku yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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