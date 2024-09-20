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İletişim Başkanı Altun'dan 'Soykırımın 350. günü' paylaşımı: 'Gazze’de insanlığın utanç sayfası yazılıyor'
İletişim Başkanı Altun'dan 'Soykırımın 350. günü' paylaşımı: 'Gazze’de insanlığın utanç sayfası yazılıyor'
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze'deki soykırımının 350. günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze’de yaşanan insanlık dramı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T22:15+0300
2024-09-20T22:15+0300
2024-09-20T22:18+0300
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israil-filistin
israil ordusu
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fahrettin altun
iletişim
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Gazze için destek çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de yaşanan saldırıların 350. günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Altun 'Soykırımın 350. günü' etiketiyle yaptığı paylaşımda İsrail saldırılarının durdurulması için destek istedi.'Bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor'Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları önlemek için ülkelerden tepki bekleyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/abd-basini-lubnana-duzenlenen-saldirida-20-hizbullah-komutani-olduruldu-1088263223.html
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Soykırımın 350. günü' paylaşımı: 'Gazze’de insanlığın utanç sayfası yazılıyor'
22:15 20.09.2024 (güncellendi: 22:18 20.09.2024)
İsrail'in Gazze'deki soykırımının 350. günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze’de yaşanan insanlık dramı için tepki gösterme çağrısında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Gazze için destek çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de yaşanan saldırıların 350. günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Altun 'Soykırımın 350. günü' etiketiyle yaptığı paylaşımda İsrail saldırılarının durdurulması için destek istedi.
'Bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor'
Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları önlemek için ülkelerden tepki bekleyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları söyledi:
Gazze halkı, dünyanın şahit olduğu en vahşi saldırılardan birine 350 gündür maruz kalıyor. İnsanlık, 7 Ekim'den bu yana vicdanında derin yaralar açan bu trajediyi izliyor. Gazze’de insanlığın utanç sayfası yazılıyor. Şehirler bombalanıyor, camiler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor. Masum siviller, gazeteciler, çocuklar ve hatta bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, kural tanımaz bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına yönelik baskı ve şiddet politikası yürütüyor. Hakikat uğruna bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, katlediliyor. Bugün, soykırımın 350. günü… Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz!