https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fenerbahce-galatasaray-derbisi-ne-zaman-1088058693.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak. Süper Lig'in ilk derbisi bu hafta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynandı. Sezonun ikinci... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T10:04+0300

2024-09-16T10:04+0300

2024-09-16T10:04+0300

spor

fenerbahçe

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derbi

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hakem

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Milyonlarca taraftarın merakla beklediği derbi programı TFF tarafından açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 6. Hafta oynanacak derbinin saatini ve gününü duyurdu. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?Fenerbahçe yeni sezonda Amrabat, En-Nesyri, Saint - Maximin, Kostic gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray ise Roland Sallai, Osimhen, Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Jelert gibi oyuncuları transfer etti. Fenerbahçe oynadığı 4 maçta sadece Göztepe maçında puan kaybı yaşarken Galatasaray ise 3’te 3 yaptı. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, derbi tarihi…Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki sezonun ilk derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20:00’da başlayacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?6. hafta karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Derbiler hangi haftalarda?5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/mourinhonun-derbi-plani-kasimpasa-maciyla-kadroda-degisim-baslayacak-1087977546.html

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