https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kadinlar-erkeklerden-53-yil-daha-fazla-yasiyor-1088157626.html

Kadınlar, erkeklerden 5.3 yıl daha fazla yaşıyor

Kadınlar, erkeklerden 5.3 yıl daha fazla yaşıyor

Sputnik Türkiye

Kadınlarda doğuştan beklenen yaşam süresi 80 yıl olurken, erkeklerde 74.7 olarak hesaplandı. Genel yaşam süresi ise 77.3 ama bu rakam 2020-2022 dönemi için... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T11:19+0300

2024-09-18T11:19+0300

2024-09-18T11:46+0300

tüik

beklenen yaşam süresi

yaşam süresi artışı

kadın

erkek

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları, 2021-2023' istatistiklerini açıkladı.Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı.Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorDoğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yılı buluyor.Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,9 yıl, kadınlar için 66,1 yıl oldu.Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,1 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,6 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 27,8 yıl, kadınlarda 32,3 yıl olarak tespit edildi.Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15,7 yılı, kadınlarda 19 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.Yaşam süresinin en yüksek olduğu yer de açıklandıDoğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il, 80,8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi.İstanbul ve Ankara ortalamanın üzerinde çıktıEn fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,3 yıl oldu.Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara 79,2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,5 yıl iken kadınlarda 81,8 yıl olarak belirlendi.Eğitim düzeyi yükseldikçe yaşam süresi uzadıTürkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, bu düzey yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyiyle birlikte beklenen yaşam süresinin arttığı tespit edildi.Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/japonyada-bir-asri-devirenlerin-sayisi-ilk-kez-95-binin-uzerine-cikti-1088113637.html

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tüik, beklenen yaşam süresi, yaşam süresi artışı, kadın, erkek