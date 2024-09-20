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Donald Trump'a desteğini açıklamıştı: Robert F. Kennedy'e soruşturma açıldı
Donald Trump'a desteğini açıklamıştı: Robert F. Kennedy'e soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de başkanlık yarışından çekilen ve Donald Trump'a desteğini açıklayan eski bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. hakkında 20 yıl öncesine dair soruşturma... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T00:01+0300
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dünya
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abd
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a desteğini açıklayan Robert F. Kennedy hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Kennedy'nin kızı Kathleen'in, çocukken babasının kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını motorlu testereyle keserek eve getirdiğini anlattığı 2012 tarihli mülakat yeniden gündeme geldi. Mülakatın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından NOAA'ya bağlı Ulusal Deniz Balıkçılık Servisinden bir sözcü, 20 yıl önce kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını kesip evine götürmüş olmasına dair Kennedy'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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robert f. kennedy jr, abd, abd seçimleri, soruşturma
robert f. kennedy jr, abd, abd seçimleri, soruşturma

Donald Trump'a desteğini açıklamıştı: Robert F. Kennedy'e soruşturma açıldı

00:01 20.09.2024
© AP Photo / Hans PenninkRobert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hans Pennink
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ABD'de başkanlık yarışından çekilen ve Donald Trump'a desteğini açıklayan eski bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. hakkında 20 yıl öncesine dair soruşturma açıldı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a desteğini açıklayan Robert F. Kennedy hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kennedy'nin kızı Kathleen'in, çocukken babasının kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını motorlu testereyle keserek eve getirdiğini anlattığı 2012 tarihli mülakat yeniden gündeme geldi. Mülakatın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından NOAA'ya bağlı Ulusal Deniz Balıkçılık Servisinden bir sözcü, 20 yıl önce kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını kesip evine götürmüş olmasına dair Kennedy'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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