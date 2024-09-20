https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-mahmut-unluye-saldiran-kisinin-dosyasina-karar-cikti-1088264090.html

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran kişinin dosyasında karar çıktı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran kişinin dosyasında karar çıktı

Sputnik Türkiye

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T22:55+0300

2024-09-20T22:55+0300

2024-09-20T23:02+0300

türkiye

cübbeli ahmet hoca

ahmet mahmut ünlü

saldırı

dosya

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik bir saldırı olayıyla ilgili olarak 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı aldı. Soruşturma, olayın terörle bağlantılı olabileceği endişesiyle başlatılmıştı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun 'basit yaralama' yönünden Küçükçekmece'de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Bu karar sonrasında dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.Ne olmuştu?Türkiye'de pek çok insanın 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İstanbul'da bir sohbet çıkışında bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı duyurulmuştu.Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-ahmet-mahmut-unlu-saldiriya-ugradi-1087784195.html

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cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, saldırı, dosya