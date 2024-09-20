https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-mahmut-unluye-saldiran-kisinin-dosyasina-karar-cikti-1088264090.html
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran kişinin dosyasında karar çıktı
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran kişinin dosyasında karar çıktı
Sputnik Türkiye
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T22:55+0300
2024-09-20T22:55+0300
2024-09-20T23:02+0300
türkiye
cübbeli ahmet hoca
ahmet mahmut ünlü
saldırı
dosya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085234730_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_939468b5a2baa95bddb853552c74109f.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik bir saldırı olayıyla ilgili olarak 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı aldı. Soruşturma, olayın terörle bağlantılı olabileceği endişesiyle başlatılmıştı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun 'basit yaralama' yönünden Küçükçekmece'de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Bu karar sonrasında dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.Ne olmuştu?Türkiye'de pek çok insanın 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İstanbul'da bir sohbet çıkışında bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı duyurulmuştu.Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-ahmet-mahmut-unlu-saldiriya-ugradi-1087784195.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085234730_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_825c3907971a75612ebe35c579cf8b4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, saldırı, dosya
cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, saldırı, dosya
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran kişinin dosyasında karar çıktı
22:55 20.09.2024 (güncellendi: 23:02 20.09.2024)
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik bir saldırı olayıyla ilgili olarak 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı aldı.
Soruşturma, olayın terörle bağlantılı olabileceği endişesiyle başlatılmıştı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun 'basit yaralama' yönünden Küçükçekmece'de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Bu karar sonrasında dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.
Türkiye'de pek çok insanın 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İstanbul'da bir sohbet çıkışında bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı duyurulmuştu.
Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.