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Çin'de Japon çocuk bıçaklı saldırıda öldü: Japonya yanıt bekliyor
Çin'de Japon çocuk bıçaklı saldırıda öldü: Japonya yanıt bekliyor
Sputnik Türkiye
Japonya, Çin'de gerçekleşen okul çocuğuna bıçaklı saldırı hakkından Pekin'den bir açıklama talep etti. Çin'de yaşayan Japon asıllı bir çocuğun, okulun önünde... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T12:06+0300
2024-09-20T12:06+0300
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çin halk cumhuriyeti
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Japonya başbakanı Fumio Kishida, Çin'de son aylarda Japon çocuklara gerçekleştirilen ikinci bıçaklı saldırı sonrası Pekin'den bir açıklama talep etti.Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre 10 yaşındaki bir çocuk Çarşamba sabahı Shenzhen şehrindeki Japon okulunun kapısından yaklaşık 200 metre ötede bir adam tarafından bıçaklandı. Bakanlığa göre, babası Japon, annesi Çinli olan çocuk kaldırıldığı hastanede aldığı bıçak darbeleri sonucu öldü.Shenzhen yetkilileri, 44 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde yakaladıklarını ve gözaltına aldıklarını bildirdi. Daha önce kamu malına zarar vermeden tutuklandığı bildirilen şahısın gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan Kishida, Çin'i ülkedeki Japon halkını korumaya çağırdı.Çin'in olayın gerçek yüzünü açıklamasını talep eden Kishida, 'böyle bir olayın asla tekrarlanmaması gerektiği' çağrısında bulundu.Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanlığı, 'yaşanan bu talihsiz olaydan büyük üzüntü duyduklarını, olayın araştırıldığını ve Çin'in ülkedeki yabancı uyrukların güvenliğini korumak için etkili önlemler almaya devam edeceklerini' bildirdi.Haziran ayında gerçekleşen bir başka saldırıda Çinli bir adam, Suzhou'da bulunan bir okul otobüsünün önünde bir Japon kadını ve çocuğunu bıçaklı saldırıda yaralamıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan Çinli otobüs şoförünün aldığı yaralardan dolayı hastanede öldüğü bildirilmişti.Bıçaklı saldırı, 'önemli bir olayın yıldönümünde' gerçekleştiBıçaklı saldırı, 1931 yılında Japon askerlerinin bölgeyi ele geçirme bahanesiyle kuzeydoğu Çin'de Japonlara ait bir demir yolunu havaya uçurduğu '918 olayının' yıldönümünde gerçekleştiği bildirildi. Bu tarih Çin'de Japonya'nın işgalinin başlangıç tarihi olarak anılıyor.'918 olayının' yıldönümü öncesinde Japonya'nın Çin'den 'Japon okullarının güvenliğini sağlamak için alınan önlemlerin arttırılmasını' talep ettikleri bildirildi. Çin yetkililerine göre, Japon anne ve çocuğun uğradığı saldırıdan iki hafta önce, dört Amerikalı üniversite öğretmeni, bir parkta Çinli bir adam tarafından bıçaklanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları 'birbirinden izole olaylar' olarak nitelendirip, olaylarla ilgili daha fazla bilgi verilmemişti.Saldırı olaylarından sonra Shenzhen sakinlerinin 'şok ve öfke' içinde oldukları bildirilmiş, bazılarının Japon okullarının kapılarına 'çiçekler ve özür notları' bırakmaları sosyal medyada paylaşılmıştı.
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asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, japonya, bıçaklı saldırı, okul, çocuk, çocuk cinayeti, saldırı
asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, japonya, bıçaklı saldırı, okul, çocuk, çocuk cinayeti, saldırı

Çin'de Japon çocuk bıçaklı saldırıda öldü: Japonya yanıt bekliyor

12:06 20.09.2024
© AP Photo / Takashi AoyamaJaponya NATO
Japonya NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Takashi Aoyama
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Japonya, Çin'de gerçekleşen okul çocuğuna bıçaklı saldırı hakkından Pekin'den bir açıklama talep etti. Çin'de yaşayan Japon asıllı bir çocuğun, okulun önünde Çinli bir adam tarafından bıçaklanmasıyla kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırının Çin'de yaşanan Japonya işgalinin başlangıç yıldönümü olarak anılan bir tarihte gerçekleştiği bildirildi.
Japonya başbakanı Fumio Kishida, Çin'de son aylarda Japon çocuklara gerçekleştirilen ikinci bıçaklı saldırı sonrası Pekin'den bir açıklama talep etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre 10 yaşındaki bir çocuk Çarşamba sabahı Shenzhen şehrindeki Japon okulunun kapısından yaklaşık 200 metre ötede bir adam tarafından bıçaklandı. Bakanlığa göre, babası Japon, annesi Çinli olan çocuk kaldırıldığı hastanede aldığı bıçak darbeleri sonucu öldü.
Shenzhen yetkilileri, 44 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde yakaladıklarını ve gözaltına aldıklarını bildirdi. Daha önce kamu malına zarar vermeden tutuklandığı bildirilen şahısın gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan Kishida, Çin'i ülkedeki Japon halkını korumaya çağırdı.
Çin'in olayın gerçek yüzünü açıklamasını talep eden Kishida, 'böyle bir olayın asla tekrarlanmaması gerektiği' çağrısında bulundu.
Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanlığı, 'yaşanan bu talihsiz olaydan büyük üzüntü duyduklarını, olayın araştırıldığını ve Çin'in ülkedeki yabancı uyrukların güvenliğini korumak için etkili önlemler almaya devam edeceklerini' bildirdi.
Haziran ayında gerçekleşen bir başka saldırıda Çinli bir adam, Suzhou'da bulunan bir okul otobüsünün önünde bir Japon kadını ve çocuğunu bıçaklı saldırıda yaralamıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan Çinli otobüs şoförünün aldığı yaralardan dolayı hastanede öldüğü bildirilmişti.

Bıçaklı saldırı, 'önemli bir olayın yıldönümünde' gerçekleşti

Bıçaklı saldırı, 1931 yılında Japon askerlerinin bölgeyi ele geçirme bahanesiyle kuzeydoğu Çin'de Japonlara ait bir demir yolunu havaya uçurduğu '918 olayının' yıldönümünde gerçekleştiği bildirildi. Bu tarih Çin'de Japonya'nın işgalinin başlangıç tarihi olarak anılıyor.
'918 olayının' yıldönümü öncesinde Japonya'nın Çin'den 'Japon okullarının güvenliğini sağlamak için alınan önlemlerin arttırılmasını' talep ettikleri bildirildi. Çin yetkililerine göre, Japon anne ve çocuğun uğradığı saldırıdan iki hafta önce, dört Amerikalı üniversite öğretmeni, bir parkta Çinli bir adam tarafından bıçaklanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları 'birbirinden izole olaylar' olarak nitelendirip, olaylarla ilgili daha fazla bilgi verilmemişti.
Saldırı olaylarından sonra Shenzhen sakinlerinin 'şok ve öfke' içinde oldukları bildirilmiş, bazılarının Japon okullarının kapılarına 'çiçekler ve özür notları' bırakmaları sosyal medyada paylaşılmıştı.
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