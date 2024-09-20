Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldırdı hem de 'senin parmaklarını da kıracağım' diyerek tehdit etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü: ABD desteklerini gizlemek için ödemeleri Bitcoin ile yapıyor
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kişi başına düşen kredi kartı sayısı 5’e yükseldi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:06
82 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/anne-ogluna-rapor-vermeyen-aile-hekimine-saldirdi-hem-de-senin-parmaklarini-da-kiracagim-diyerek-1088247746.html
Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldırdı hem de 'senin parmaklarını da kıracağım' diyerek tehdit etti
Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldırdı hem de 'senin parmaklarını da kıracağım' diyerek tehdit etti
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunu olmayan oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldıran ve hastanelik eden anne, doktoru bir de tehdit etti 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T14:19+0300
2024-09-20T14:20+0300
türkiye
sağlıkta şiddet
şiddet
eskişehir
sağlık çalışanı
doktor saldırı
doktora şiddet
beyaz kod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088247546_0:316:478:585_1920x0_80_0_0_31d5e891597bcb518f4b481e43fe9c6e.jpg
Eskişehir Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda, A.D. isimli aile hekimi, başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C. isimli kadının çocuğunu muayene etti. Çocuğun bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, anne oğluna rapor verilmesini istedi. Bu talebinin reddedilmesi üzerine ise taraflar arasında tartışma çıktı. Kafasını defalarca yere vurduHakaretler savuran öfkeli anne, kadın aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D’nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı.'Rapor vermedin dayağı yedin'İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C’nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D’ye sedye ile taşındığı esnada da, “Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım” dediği bilgisi edinildi.Hastanede tedavisi sürüyorSaldırıyı öğrenen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D’yi tedavi altına alındığı Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Bildirici, yaralı aile hekimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D’nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/doktoru-elektrikli-caydanlik-ile-dovdu-kendisini-suc-ondaydi-hicbir-sekilde-yardimci-olmadi-diye-1087899121.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088247546_0:271:478:630_1920x0_80_0_0_fa8c6a2cb6af7ae66ff642bde9927582.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlıkta şiddet, şiddet, eskişehir, sağlık çalışanı, doktor saldırı, doktora şiddet, beyaz kod
sağlıkta şiddet, şiddet, eskişehir, sağlık çalışanı, doktor saldırı, doktora şiddet, beyaz kod

Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldırdı hem de 'senin parmaklarını da kıracağım' diyerek tehdit etti

14:19 20.09.2024 (güncellendi: 14:20 20.09.2024)
© EMİR ERTEN-AW291499Eskişehir
Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© EMİR ERTEN-AW291499
Abone ol
Sağlık sorunu olmayan oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldıran ve hastanelik eden anne, doktoru bir de tehdit etti
Eskişehir Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda, A.D. isimli aile hekimi, başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C. isimli kadının çocuğunu muayene etti. Çocuğun bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, anne oğluna rapor verilmesini istedi. Bu talebinin reddedilmesi üzerine ise taraflar arasında tartışma çıktı.

Kafasını defalarca yere vurdu

Hakaretler savuran öfkeli anne, kadın aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D’nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı.

'Rapor vermedin dayağı yedin'

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C’nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D’ye sedye ile taşındığı esnada da, “Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım” dediği bilgisi edinildi.

Hastanede tedavisi sürüyor

Saldırıyı öğrenen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D’yi tedavi altına alındığı Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Bildirici, yaralı aile hekimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D’nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
TÜRKİYE
Doktoru elektrikli çaydanlık ile dövdü, kendisini 'suç ondaydı, hiçbir şekilde yardımcı olmadı' diye savundu
11 Eylül, 11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала