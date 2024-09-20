https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/anne-ogluna-rapor-vermeyen-aile-hekimine-saldirdi-hem-de-senin-parmaklarini-da-kiracagim-diyerek-1088247746.html

Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldırdı hem de 'senin parmaklarını da kıracağım' diyerek tehdit etti

Anne, oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldırdı hem de 'senin parmaklarını da kıracağım' diyerek tehdit etti

Sputnik Türkiye

Sağlık sorunu olmayan oğluna rapor vermeyen aile hekimine saldıran ve hastanelik eden anne, doktoru bir de tehdit etti 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T14:19+0300

2024-09-20T14:19+0300

2024-09-20T14:20+0300

türkiye

sağlıkta şiddet

şiddet

eskişehir

sağlık çalışanı

doktor saldırı

doktora şiddet

beyaz kod

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Eskişehir Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda, A.D. isimli aile hekimi, başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C. isimli kadının çocuğunu muayene etti. Çocuğun bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, anne oğluna rapor verilmesini istedi. Bu talebinin reddedilmesi üzerine ise taraflar arasında tartışma çıktı. Kafasını defalarca yere vurduHakaretler savuran öfkeli anne, kadın aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D’nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı.'Rapor vermedin dayağı yedin'İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C’nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D’ye sedye ile taşındığı esnada da, “Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım” dediği bilgisi edinildi.Hastanede tedavisi sürüyorSaldırıyı öğrenen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D’yi tedavi altına alındığı Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Bildirici, yaralı aile hekimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D’nin müşahede altında tutulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/doktoru-elektrikli-caydanlik-ile-dovdu-kendisini-suc-ondaydi-hicbir-sekilde-yardimci-olmadi-diye-1087899121.html

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sağlıkta şiddet, şiddet, eskişehir, sağlık çalışanı, doktor saldırı, doktora şiddet, beyaz kod