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Doktoru elektrikli çaydanlık ile dövdü, kendisini 'suç ondaydı, Hiçbir şekilde yardımcı olmadı' diye savundu
Doktoru elektrikli çaydanlık ile dövdü, kendisini 'suç ondaydı, Hiçbir şekilde yardımcı olmadı' diye savundu
Sputnik Türkiye
Eşine sağlık raporu almak için gittiği doktoru elektrikli çaydanlık ile döven Seracattin D. ifadesinde darp ettiği doktoru 'suç ondaydı önce o darp etti'... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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Adana Seyhan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, Seracettin D., eşine rapor almak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., rapor işlemleri sırasında Dr. Gürler ile tartışmaya başladı. Ardından Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiye darp edip, olay yerinden kaçtı.Doktorun tedavisi hastanede sürüyorBaşından aldığı darbelerle yaralanan Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Dr. Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.'Doktora 'sen bize sıkıntı çıkarıyorsun' dedim'Olaydan kısa süre sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, 'Eşime sağlık raporu için gitmiştim. Eşime form doldurttu. Sonra 'o rapor farklı' dedi. 2 ay önce de yine geldik bize rapor vermedi. 'Sen bize sıkıntı çıkarıyorsun' dedim. Doktor üzerime çay döktü. Ben de çaycının altını alıp kafasına vurdum' dediği öğrenildi.'Suç ondaydı'Adli tıp biriminde sağlık kontrolü çıkışında şüpheli Seracettin D.'ye 'neden doktoru darp ettiniz' sorusunu yöneltti. Seracattin D. ise, 'Suç ondaydı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı, önce o darp etti. O şiddete başvurdu' diyerek savunma yaptı.Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/aile-hekimine-saldiran-iki-kardesten-1i-tutuklandi-ben-darp-etmedim-doktor-darp-etti-1086348238.html
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adana, doktor, şiddet
adana, doktor, şiddet

Doktoru elektrikli çaydanlık ile dövdü, kendisini 'suç ondaydı, Hiçbir şekilde yardımcı olmadı' diye savundu

11:33 11.09.2024
Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Eşine sağlık raporu almak için gittiği doktoru elektrikli çaydanlık ile döven Seracattin D. ifadesinde darp ettiği doktoru 'suç ondaydı önce o darp etti' suçladı.
Adana Seyhan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, Seracettin D., eşine rapor almak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., rapor işlemleri sırasında Dr. Gürler ile tartışmaya başladı. Ardından Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiye darp edip, olay yerinden kaçtı.

Doktorun tedavisi hastanede sürüyor

Başından aldığı darbelerle yaralanan Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Dr. Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.
© SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW285192Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
Adana
© SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW285192

'Doktora 'sen bize sıkıntı çıkarıyorsun' dedim'

Olaydan kısa süre sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, 'Eşime sağlık raporu için gitmiştim. Eşime form doldurttu. Sonra 'o rapor farklı' dedi. 2 ay önce de yine geldik bize rapor vermedi. 'Sen bize sıkıntı çıkarıyorsun' dedim. Doktor üzerime çay döktü. Ben de çaycının altını alıp kafasına vurdum' dediği öğrenildi.

'Suç ondaydı'

Adli tıp biriminde sağlık kontrolü çıkışında şüpheli Seracettin D.'ye 'neden doktoru darp ettiniz' sorusunu yöneltti. Seracattin D. ise, 'Suç ondaydı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı, önce o darp etti. O şiddete başvurdu' diyerek savunma yaptı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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