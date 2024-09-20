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Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı
Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı
Sputnik Türkiye
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.Aşırı yağıştan meydana geldiBölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.
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hakkari valiliği, hakkari, ankara, uçak, pistten çıkan uçak, aşırı yağışlar
hakkari valiliği, hakkari, ankara, uçak, pistten çıkan uçak, aşırı yağışlar

Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı

14:26 20.09.2024 (güncellendi: 14:30 20.09.2024)
© FotoğrafMalezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Fotoğraf
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.

Aşırı yağıştan meydana geldi

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
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