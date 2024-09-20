https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ankara-yuksekova-ucagi-pistten-cikti--1088248466.html

Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı

Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı

Sputnik Türkiye

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T14:26+0300

2024-09-20T14:26+0300

2024-09-20T14:30+0300

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pistten çıkan uçak

aşırı yağışlar

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Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.Aşırı yağıştan meydana geldiBölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.

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hakkari valiliği, hakkari, ankara, uçak, pistten çıkan uçak, aşırı yağışlar