https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ankara-yuksekova-ucagi-pistten-cikti--1088248466.html
Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı
Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı
Sputnik Türkiye
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T14:26+0300
2024-09-20T14:26+0300
2024-09-20T14:30+0300
türkiye
hakkari valiliği
hakkari
ankara
uçak
pistten çıkan uçak
aşırı yağışlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087283485_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_35c65856efba4946c2dc8ae97eaa1a46.jpg
Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.Aşırı yağıştan meydana geldiBölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/abdde-tek-motorlu-ucak-dustu-4-kisi-oldu-1087756812.html
türkiye
hakkari
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087283485_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_4e37e5f814ebe7dcdaceea1f2e247390.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakkari valiliği, hakkari, ankara, uçak, pistten çıkan uçak, aşırı yağışlar
hakkari valiliği, hakkari, ankara, uçak, pistten çıkan uçak, aşırı yağışlar
Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı
14:26 20.09.2024 (güncellendi: 14:30 20.09.2024)
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı.
Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30’da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.
Aşırı yağıştan meydana geldi
Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.