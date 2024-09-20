https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/akom-istanbullulari-uyardi-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1088237740.html

AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış ile ilgili AKOM uyardı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T11:48+0300

2024-09-20T11:48+0300

2024-09-20T12:34+0300

yaşam

istanbul

akom

şiddetli yağış

şiddetli rüzgar

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için yarın akşam saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi. Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.Şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyorGüne 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandığı ifade edildi. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23 derece aralığında serin seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-il-il-sayip-uyardi-gok-gurultulu-saganak-yagis-1088233918.html

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istanbul, akom, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar