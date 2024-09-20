https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/akom-istanbullulari-uyardi-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1088237740.html
AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış ile ilgili AKOM uyardı. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T11:48+0300
2024-09-20T11:48+0300
2024-09-20T12:34+0300
yaşam
istanbul
akom
şiddetli yağış
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313553_0:25:1062:622_1920x0_80_0_0_685407c1e3163a8503ff5f96b8455da4.jpg
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için yarın akşam saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi. Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.Şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyorGüne 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandığı ifade edildi. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23 derece aralığında serin seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-il-il-sayip-uyardi-gok-gurultulu-saganak-yagis-1088233918.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313553_101:0:962:646_1920x0_80_0_0_0b6160eb901f3d6a22d7913bccf43422.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, akom, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar
istanbul, akom, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar
AKOM İstanbulluları uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
11:48 20.09.2024 (güncellendi: 12:34 20.09.2024)
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış ile ilgili AKOM uyardı.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için yarın akşam saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi. Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyor
Güne 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandığı ifade edildi. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23 derece aralığında serin seyredeceğinin öngörüldüğü belirtildi.