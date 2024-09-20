https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/adanada-bir-kadinin-torunlari-cantayi-cople-birlikte-atti-temizlik-gorevlileri-copleri-dokup-didik-1088252517.html

Adana'da bir kadının torunları çantayı çöple birlikte attı: Temizlik görevlileri çöpleri döküp didik didik arama yaptı

Adana'da bir kadının torunları çantayı çöple birlikte attı: Temizlik görevlileri çöpleri döküp didik didik arama yaptı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın içinde bir miktar para, telefon ve kıymetli eşyası olan cüzdanını çöpe atınca temizlik görevlileri kamyondan çöpü dökerek... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T15:19+0300

2024-09-20T15:19+0300

2024-09-20T15:19+0300

türkiye

adana

türkiye

çanta

çöp

belediye başkanı

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Adana'da Sultan Gündeş'in torunları çöpü dökerken yanlışlıkla cüzdanını da çöpe attı. Gündeş, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark edip torunlarına sorduğunda çöpe atıldığını öğrenince, hemen konteynerin olduğu yere gitti. Ancak temizlik görevlileri konteynerdeki çöpü kamyona boşalttığı için cüzdanı bulamadı. Bunun üzerine Gündeş hemen belediyeye başvuru yaptı. Para, altın ve cep telefonu bulundu Yapılan başvuru üzerine çöp kamyonu tespit edilip bütün çöpler temizlik görevlileri tarafından boşaltılarak cüzdan aranmaya başlandı. Yapılan aramada kadının içinde bir miktar para, altın ve cep telefonunun olduğu cüzdan bulunarak teslim edildi.Cüzdanını marketten geldikten sonra çocukların yanlışlıkla poşetle çöpe attığını anlatan Sultan Gündeş, "Evdeydim mutfakta çöp vardı. Çocuklara çöpleri atmasını söylemiştim yanlışlıkla poşetin içinde cüzdanımı da atmışlar. Allah razı olsun belediyeyi arayıp destek istedim hemen yardımcı oldular. O kadar çöpü döktüler zahmete girdiler. Çok teşekkür ederim temizlik görevlisi arkadaşlara ve başkan beye" diye konuştu.

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adana, türkiye, çanta, çöp, belediye başkanı