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Adana'da bir kadının torunları çantayı çöple birlikte attı: Temizlik görevlileri çöpleri döküp didik didik arama yaptı
Adana'da bir kadının torunları çantayı çöple birlikte attı: Temizlik görevlileri çöpleri döküp didik didik arama yaptı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın içinde bir miktar para, telefon ve kıymetli eşyası olan cüzdanını çöpe atınca temizlik görevlileri kamyondan çöpü dökerek... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T15:19+0300
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çanta
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Adana'da Sultan Gündeş'in torunları çöpü dökerken yanlışlıkla cüzdanını da çöpe attı. Gündeş, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark edip torunlarına sorduğunda çöpe atıldığını öğrenince, hemen konteynerin olduğu yere gitti. Ancak temizlik görevlileri konteynerdeki çöpü kamyona boşalttığı için cüzdanı bulamadı. Bunun üzerine Gündeş hemen belediyeye başvuru yaptı. Para, altın ve cep telefonu bulundu Yapılan başvuru üzerine çöp kamyonu tespit edilip bütün çöpler temizlik görevlileri tarafından boşaltılarak cüzdan aranmaya başlandı. Yapılan aramada kadının içinde bir miktar para, altın ve cep telefonunun olduğu cüzdan bulunarak teslim edildi.Cüzdanını marketten geldikten sonra çocukların yanlışlıkla poşetle çöpe attığını anlatan Sultan Gündeş, "Evdeydim mutfakta çöp vardı. Çocuklara çöpleri atmasını söylemiştim yanlışlıkla poşetin içinde cüzdanımı da atmışlar. Allah razı olsun belediyeyi arayıp destek istedim hemen yardımcı oldular. O kadar çöpü döktüler zahmete girdiler. Çok teşekkür ederim temizlik görevlisi arkadaşlara ve başkan beye" diye konuştu.
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adana, türkiye, çanta, çöp, belediye başkanı
adana, türkiye, çanta, çöp, belediye başkanı

Adana'da bir kadının torunları çantayı çöple birlikte attı: Temizlik görevlileri çöpleri döküp didik didik arama yaptı

15:19 20.09.2024
© BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW291237adana
adana - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW291237
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın içinde bir miktar para, telefon ve kıymetli eşyası olan cüzdanını çöpe atınca temizlik görevlileri kamyondan çöpü dökerek didik didik arayıp, buldukları cüzdanı kadına teslim etti.
Adana'da Sultan Gündeş'in torunları çöpü dökerken yanlışlıkla cüzdanını da çöpe attı. Gündeş, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark edip torunlarına sorduğunda çöpe atıldığını öğrenince, hemen konteynerin olduğu yere gitti. Ancak temizlik görevlileri konteynerdeki çöpü kamyona boşalttığı için cüzdanı bulamadı. Bunun üzerine Gündeş hemen belediyeye başvuru yaptı.

Para, altın ve cep telefonu bulundu

Yapılan başvuru üzerine çöp kamyonu tespit edilip bütün çöpler temizlik görevlileri tarafından boşaltılarak cüzdan aranmaya başlandı. Yapılan aramada kadının içinde bir miktar para, altın ve cep telefonunun olduğu cüzdan bulunarak teslim edildi.
Cüzdanını marketten geldikten sonra çocukların yanlışlıkla poşetle çöpe attığını anlatan Sultan Gündeş, "Evdeydim mutfakta çöp vardı. Çocuklara çöpleri atmasını söylemiştim yanlışlıkla poşetin içinde cüzdanımı da atmışlar. Allah razı olsun belediyeyi arayıp destek istedim hemen yardımcı oldular. O kadar çöpü döktüler zahmete girdiler. Çok teşekkür ederim temizlik görevlisi arkadaşlara ve başkan beye" diye konuştu.
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