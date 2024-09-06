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Bahar Candan mahkemede kendini savundu: 'Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım'
Bahar Candan mahkemede kendini savundu: 'Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım'
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 44 yıla kadar hapsi istenen Alisya Bahar Candan, mahkemede yaptığı savunmasında hesabında 1-2 milyon... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T17:56+0300
2024-09-06T17:56+0300
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alisya bahar candan
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan Bahar Candan suçlamaları kabul etmedi.'Hesabımda 1-2 milyon param var ben bir garibanım'Bahar Candan savunmasında, "Benim Onur Apaydın tarafından darp edildiğim iddiası da doğru değildir. Gizli muhasebeci olduğum iddiası doğru değildir. Banka kayıtlarında her şey bellidir. Bizi sosyal medyadan görüp çok zengin olduğumuzu görüp böyle iddialarda bulunmuş olabilirler. Benim 5 senelik ilişkim var, çıkınca evleneceğim. Ablamla bile çok az görüşüyorum. Benim hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Vergi mükellefi de olmadım. Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım. Hiç kimseye araç temini konusunda öneride bulunmadım. Zaten benim çevremde hiç kimse ucuz araç peşinde değildir. Onur Apaydın gözaltına alındığı anda ben yanındaydım. Kendimi bir kahraman gibi hissettim o an" dedi.'Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan'Bahar Candan savunmasında şu cümleleri kaydetti:'Ben saf bir kadın değilim, hukuk fakültesinde burslu okuyorum'Bahar Candan savunmasının devamında gözyaşlarına boğularak, "Ben saf bir kadın değilim. Hukuk fakültesinde burslu okuyorum. 17 yaşımdan beri çalışıyorum" dedi.Kariyerine mankenlik yaparak başladığını ve son 2 senedir sosyal medyadan da para kazandığını dile getiren Candan, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/nihal-candandan-kardesine-moral-bahar-engin-bugun-cikti-sen-de-cikacaksin-1087731540.html
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bahar candan, alisya bahar candan, mahkeme, savunma, hukuk fakültesi, fakir, nihal candan
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Bahar Candan mahkemede kendini savundu: 'Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım'

17:56 06.09.2024
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZCandan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 44 yıla kadar hapsi istenen Alisya Bahar Candan, mahkemede yaptığı savunmasında hesabında 1-2 milyon olduğunu belirterek 'gariban' olduğunu dile getirdi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Duruşmada savunma yapan Bahar Candan suçlamaları kabul etmedi.

'Hesabımda 1-2 milyon param var ben bir garibanım'

Bahar Candan savunmasında, "Benim Onur Apaydın tarafından darp edildiğim iddiası da doğru değildir. Gizli muhasebeci olduğum iddiası doğru değildir. Banka kayıtlarında her şey bellidir. Bizi sosyal medyadan görüp çok zengin olduğumuzu görüp böyle iddialarda bulunmuş olabilirler. Benim 5 senelik ilişkim var, çıkınca evleneceğim. Ablamla bile çok az görüşüyorum. Benim hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Vergi mükellefi de olmadım. Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım. Hiç kimseye araç temini konusunda öneride bulunmadım. Zaten benim çevremde hiç kimse ucuz araç peşinde değildir. Onur Apaydın gözaltına alındığı anda ben yanındaydım. Kendimi bir kahraman gibi hissettim o an" dedi.

'Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan'

Bahar Candan savunmasında şu cümleleri kaydetti:

Hakkımdaki iddialar külliyen yalan. Banka hesaplarımda iddia edilen hareketler mevcut değildir. Daha ilk andan beri haberi duyunca bankalardan hesap dökümümü çıkarıp savcılığa sundum. Buradaki insanları tanımıyorum. Benim çevrem geniştir. Çevremde hiçbir mağdur yoktur. Ablam ‘Kaan benim sevgilim' deyince eniştem olarak benimseyip sevdim. Kaan isimli kişinin GBT'sine bakmadım. Kaan adlı kişinin adının Onur Apaydın olduğunu soruşturmayla birlikte öğrendim. Onların sevgili olduğu dönemde moda programında yarışmacıydım. Yoğun bir tempo ile yarışmadaydım. Kaan Bey'in neler ile uğraştığını nasıl bir adam olduğunu anlayabilecek zamanım yoktu. Onların özel ilişkisi ile ilgili bilgim var. İddia edilen dolandırıcılık olayları ile ilgili benim bir bilgim yoktur. Ben müştekileri tanımıyorum. Hayatım boyunca hiçbir toplantıda bulunmadım. Ben toplantıların yapıldığının söylendiği restorana gitmedim. Ben Kaan ağabeyin olduğu ortamlarda hiçbir şekilde araç alım satımı ile ilgili konuşmaya şahit olmadım. Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan.

'Ben saf bir kadın değilim, hukuk fakültesinde burslu okuyorum'

Bahar Candan savunmasının devamında gözyaşlarına boğularak, "Ben saf bir kadın değilim. Hukuk fakültesinde burslu okuyorum. 17 yaşımdan beri çalışıyorum" dedi.
Kariyerine mankenlik yaparak başladığını ve son 2 senedir sosyal medyadan da para kazandığını dile getiren Candan, şu cümleleri kaydetti:

Ablamla birlikte hapse girince ailem maddi ve manevi zorluk çekti. Okula gidemedim. Taksim bombacısı ile yan odalarda kalıyorum. Psikolojim bozuldu 3 aydır akıl hastanesinde yatıyorum ilaçlara bağımlı oldum. Genç yaşta sağlığımı kaybettim. Sosyal medyadan paylaştığım lüks hayat ile ilgili paylaşımlar kendimi daha zengin göstermek için. Diğer fenomenlere hava atmak için. Mağdurların dolandırılması olayıyla ilgili hiçbir ilgim yoktu. Nasıl bir dolandırıcılık bu mağdurlar için yapılan harcamalar araç fiyatını geçmiş? Ben Kaan ağabeyin adının Onur Apaydın olduğunu dosyadan öğrendim. Ben sosyal medyadan çok para kazanıyorum diye hava atmak için photoshop ile 12 milyon TL şeklinde paylaşım yaptım. Kaan ağabey ile bir ortamda denk geldik. Ablam hadi oturalım biraz onlarla dedi.

Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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