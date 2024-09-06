https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bahar-candan-mahkemede-kendini-savundu-hesabimda-1-2-milyon-param-var-ben-bir-garibanim-1087746614.html

Bahar Candan mahkemede kendini savundu: 'Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım'

Bahar Candan mahkemede kendini savundu: 'Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım'

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 44 yıla kadar hapsi istenen Alisya Bahar Candan, mahkemede yaptığı savunmasında hesabında 1-2 milyon... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T17:56+0300

2024-09-06T17:56+0300

2024-09-06T17:56+0300

türkiye

bahar candan

alisya bahar candan

mahkeme

savunma

hukuk fakültesi

fakir

nihal candan

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan Bahar Candan suçlamaları kabul etmedi.'Hesabımda 1-2 milyon param var ben bir garibanım'Bahar Candan savunmasında, "Benim Onur Apaydın tarafından darp edildiğim iddiası da doğru değildir. Gizli muhasebeci olduğum iddiası doğru değildir. Banka kayıtlarında her şey bellidir. Bizi sosyal medyadan görüp çok zengin olduğumuzu görüp böyle iddialarda bulunmuş olabilirler. Benim 5 senelik ilişkim var, çıkınca evleneceğim. Ablamla bile çok az görüşüyorum. Benim hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Vergi mükellefi de olmadım. Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım. Hiç kimseye araç temini konusunda öneride bulunmadım. Zaten benim çevremde hiç kimse ucuz araç peşinde değildir. Onur Apaydın gözaltına alındığı anda ben yanındaydım. Kendimi bir kahraman gibi hissettim o an" dedi.'Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan'Bahar Candan savunmasında şu cümleleri kaydetti:'Ben saf bir kadın değilim, hukuk fakültesinde burslu okuyorum'Bahar Candan savunmasının devamında gözyaşlarına boğularak, "Ben saf bir kadın değilim. Hukuk fakültesinde burslu okuyorum. 17 yaşımdan beri çalışıyorum" dedi.Kariyerine mankenlik yaparak başladığını ve son 2 senedir sosyal medyadan da para kazandığını dile getiren Candan, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/nihal-candandan-kardesine-moral-bahar-engin-bugun-cikti-sen-de-cikacaksin-1087731540.html

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