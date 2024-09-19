https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/msb-tskda-yerli-ve-milli-muhabere-sistemleri-ve-yazilimlar-kullaniliyor-1088203695.html

MSB: TSK'da yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor

MSB: TSK'da yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki saldırısından sonra TSK’nın tedbirlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T12:43+0300

2024-09-19T12:43+0300

2024-09-19T12:50+0300

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk’e “gazi” ünvanı ve “mareşal” rütbesi verilişinin 103’üncü yılının kutlandığını belirterek, gazilerin gününü kutladı.'1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir'Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olduğuna dikkati çekerek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 50, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17/Suriye 996) terörist etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.'Hava harekâtıyla 24 hedef başarıyla imha edilmiştir'Tuğamiral Aktürk, Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:Hudutlarda etkin ve yüksek emniyet tedbirleri alındığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, “Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, bin 657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989’a yükselmiştir” ifadelerini kullandı. Tuğamiral Aktürk ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, “Bakanımız bugün Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekilini kabulünün ardından Bakanlığımızdaki Atatürk Kültür Sitesi’nde düzenlenecek olan ülkemizin farklı şehirleri ile dost ve kardeş Azerbaycan’dan gelen kahraman gazilerimizin de katılacağı ‘Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi Ünvanı Verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü’ törenine iştirak edecek, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleriyle bir araya gelecektir” şeklinde konuştu.Tuğamiral Aktürk, Genelkurmay Bakanı Metin Gürak’ın 13-15 Eylül tarihleri arasında Çekya’da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını bildirdi."Uluslararası topluma Filistin Devleti’nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz”Tuğamiral Aktürk, İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız ve orantısız eylemlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:Tuğamiral Aktürk, SOLOTÜRK’ün 21-22 Eylül tarihlerinde Belçika’da düzenlenecek “44. International Sanicole Airshow” faaliyetine katılacağını açıkladı. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğinin altını çizen Tuğamiral Aktürk, “3 Eylül’de başlayan Milli Savunma Bakanlığına sözleşmeli bilişim personeli temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim’e kadar devam etmektedir” açıklamasında bulundu.Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki görüntülerMilli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili son durumu soran basın mensuplarına şunları söyledi:“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."Lübnan’da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıBakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir” cevabını verdi.İran’ın 2 milyon göçmeni geri göndereceğine dair haberlerBakanlık kaynakları, İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye’ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

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