https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/irandan-abd-ve-israile-haniye-uyarisi-zaman-intikama-engel-degil-1088203317.html
İran’dan ABD ve İsrail’e ‘Haniye’ uyarısı: ‘Zaman intikama engel değil’
İran’dan ABD ve İsrail’e ‘Haniye’ uyarısı: ‘Zaman intikama engel değil’
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı, geçen zamanın, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamını ABD ve İsrail'den almaktan alıkoymayacağını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:35+0300
2024-09-19T12:35+0300
2024-09-19T12:38+0300
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iran genelkurmay başkanlığı
abd
israil
hamas
ismail haniye
suikast
intikam
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İran Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Cani ABD'yi ve bölgedeki sahte kukla rejimini (yani İsrail'i) uyarıyoruz. Sadık Vaat Harekatı’mızı yerine getirdiğimiz gibi, geçen zaman da İran’ın korkakça öldürülen İsmail Haniye'nin dökülen kanın intikamını alma niyetini engelleyemez” ifadesine yer verildi.Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv, yorum yapmamayı tercih etti.Olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını açıklayan ABD de İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için Ortadoğu'ya takviye güç konuşlandırmıştı.İran, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını saklı tutarak Haniye suikastına gerekli gördüğü zaman karşılık vereceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/patlatilan-telsizlerin-japon-ureticisinden-pilleri-degistirilmis-eski-bir-icom-modeli-olabilecegi-1088202085.html
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iran, iran genelkurmay başkanlığı, abd, israil, hamas, ismail haniye, suikast, intikam
iran, iran genelkurmay başkanlığı, abd, israil, hamas, ismail haniye, suikast, intikam
İran’dan ABD ve İsrail’e ‘Haniye’ uyarısı: ‘Zaman intikama engel değil’
12:35 19.09.2024 (güncellendi: 12:38 19.09.2024)
İran Genelkurmay Başkanlığı, geçen zamanın, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamını ABD ve İsrail'den almaktan alıkoymayacağını belirtti.
İran Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Cani ABD'yi ve bölgedeki sahte kukla rejimini (yani İsrail'i) uyarıyoruz. Sadık Vaat Harekatı’mızı yerine getirdiğimiz gibi, geçen zaman da İran’ın korkakça öldürülen İsmail Haniye'nin dökülen kanın intikamını alma niyetini engelleyemez” ifadesine yer verildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv, yorum yapmamayı tercih etti.
Olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını açıklayan ABD de İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için Ortadoğu'ya takviye güç konuşlandırmıştı.
İran, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını saklı tutarak Haniye suikastına gerekli gördüğü zaman karşılık vereceğini açıklamıştı.