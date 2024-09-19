https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/irandan-abd-ve-israile-haniye-uyarisi-zaman-intikama-engel-degil-1088203317.html

İran’dan ABD ve İsrail’e ‘Haniye’ uyarısı: ‘Zaman intikama engel değil’

İran’dan ABD ve İsrail’e ‘Haniye’ uyarısı: ‘Zaman intikama engel değil’

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı, geçen zamanın, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamını ABD ve İsrail'den almaktan alıkoymayacağını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T12:35+0300

2024-09-19T12:35+0300

2024-09-19T12:38+0300

dünya

iran

iran genelkurmay başkanlığı

abd

israil

hamas

ismail haniye

suikast

intikam

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İran Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Cani ABD'yi ve bölgedeki sahte kukla rejimini (yani İsrail'i) uyarıyoruz. Sadık Vaat Harekatı’mızı yerine getirdiğimiz gibi, geçen zaman da İran’ın korkakça öldürülen İsmail Haniye'nin dökülen kanın intikamını alma niyetini engelleyemez” ifadesine yer verildi.Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv, yorum yapmamayı tercih etti.Olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını açıklayan ABD de İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için Ortadoğu'ya takviye güç konuşlandırmıştı.İran, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkını saklı tutarak Haniye suikastına gerekli gördüğü zaman karşılık vereceğini açıklamıştı.

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iran, iran genelkurmay başkanlığı, abd, israil, hamas, ismail haniye, suikast, intikam