https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-abd-yaptirimlari-secimler-ile-baglantili-1088219749.html
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: ABD yaptırımları seçimler ile bağlantılı
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: ABD yaptırımları seçimler ile bağlantılı
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, ABD'nin Gürcistan vatandaşlarına yaptırım uygulama kararını açıklamak için seçilen zamanın, ülkede yaklaşan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T19:15+0300
2024-09-19T19:15+0300
2024-09-19T19:15+0300
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Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, “Bu kararı açıklamak için seçilen zaman kesinlikle seçimlerle ilgili olduğu algısını yaratıyor ve muhalefeti zorlamak için belli bir istek var. Zira kesinlikle değersiz bir muhalefete sahip olduğumuzu görüyorlar” dedi.Papuaşvili Gürcistan'ın hiç bu kadar rezil bir muhalefeti olmadığının altını çizerek “Dışarıdan bir seçim kampanyası yürütülüyor. Dolayısıyla elbette bunun seçimlerle ilgili olduğu algısını da doğuruyor” dedi.'Muhalefetin Avrupa'ya giden yolu savaştan geçiyor'Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, muhalefet temsilcilerinin Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunu savaş yolu ile özdeşleştirdiklerini, ülke yetkililerinin ise Gürcistan'ın Avrupa'ya barış içinde gelmesi gerektiğini söylediklerini söyledi.Papuaşvili, Şubat 2022'de Ukrayna'da çatışmaların başlamasının ardından muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin parlamentodan gönüllü savaşçıların organize bir şekilde gönderilmesini, Ukrayna'ya silah sağlanmasını ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmasını talep ettiğini vurguladı."O sırada kimin adına, kimin bayrağı dalgalanıyordu?" diyen Papuaşvili, "AB bayrağını sallıyorlar ve savaş talep ediyorlardı. AB'yi savaş yolu ile bir tutmaları bir paradokstu. Biz de bunu söylüyoruz: Avrupa'ya barış içinde gelmeliyiz" dedi.'ABD'nin yanlış suçlamaları sona ermeli'Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasının ancak Gürcistan ve Gürcü halkına yönelik yanlış suçlamaların sona ermesi halinde gerçekleşeceğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili konuşmasında, “Molotof kokteyli atan bir kişinin kucaklandığını ve halkı molotof kokteylinden koruyan bir polise karşı yaptırımlar uygulandığını gördüğümüzde, bu kesinlikle stratejik bir ortağın bir ortağa karşı göstermesi gereken yaklaşım değildir” cümlelerini dile getirdi.
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, abd, yaptırım, ukrayna
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, abd, yaptırım, ukrayna
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: ABD yaptırımları seçimler ile bağlantılı
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, ABD'nin Gürcistan vatandaşlarına yaptırım uygulama kararını açıklamak için seçilen zamanın, ülkede yaklaşan parlamento seçimleri ve muhalefeti zorlama arzusuyla ilgili olduğunu söyledi.
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, “Bu kararı açıklamak için seçilen zaman kesinlikle seçimlerle ilgili olduğu algısını yaratıyor ve muhalefeti zorlamak için belli bir istek var. Zira kesinlikle değersiz bir muhalefete sahip olduğumuzu görüyorlar” dedi.
Papuaşvili Gürcistan'ın hiç bu kadar rezil bir muhalefeti olmadığının altını çizerek “Dışarıdan bir seçim kampanyası yürütülüyor. Dolayısıyla elbette bunun seçimlerle ilgili olduğu algısını da doğuruyor” dedi.
'Muhalefetin Avrupa'ya giden yolu savaştan geçiyor'
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, muhalefet temsilcilerinin Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunu savaş yolu ile özdeşleştirdiklerini, ülke yetkililerinin ise Gürcistan'ın Avrupa'ya barış içinde gelmesi gerektiğini söylediklerini söyledi.
Papuaşvili, Şubat 2022'de Ukrayna'da çatışmaların başlamasının ardından muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin parlamentodan gönüllü savaşçıların organize bir şekilde gönderilmesini, Ukrayna'ya silah sağlanmasını ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmasını talep ettiğini vurguladı.
"O sırada kimin adına, kimin bayrağı dalgalanıyordu?" diyen Papuaşvili, "AB bayrağını sallıyorlar ve savaş talep ediyorlardı. AB'yi savaş yolu ile bir tutmaları bir paradokstu. Biz de bunu söylüyoruz: Avrupa'ya barış içinde gelmeliyiz" dedi.
'ABD'nin yanlış suçlamaları sona ermeli'
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasının ancak Gürcistan ve Gürcü halkına yönelik yanlış suçlamaların sona ermesi halinde gerçekleşeceğini söyledi.
Papuaşvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu ilişkileri yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik ve ifade ettik. Ancak ilişkilerin yeniden başlatılabilmesi için Gürcistan'a ve Gürcü halkına karşı yapılan yanlış suçlamaların ve Gürcistan'la ilgili olarak yayılan yanlış anlatıların sona ermesi gerekiyor.
Papuaşvili konuşmasında, “Molotof kokteyli atan bir kişinin kucaklandığını ve halkı molotof kokteylinden koruyan bir polise karşı yaptırımlar uygulandığını gördüğümüzde, bu kesinlikle stratejik bir ortağın bir ortağa karşı göstermesi gereken yaklaşım değildir” cümlelerini dile getirdi.