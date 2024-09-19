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Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Seul, giderek artan Rusya-Kuzey Kore işbirliğine karşı ne önlem alıyor?
Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Seul, giderek artan Rusya-Kuzey Kore işbirliğine karşı ne önlem alıyor?
Sputnik Türkiye
Rusya ve Kuzey Kore arasında gerek liderler gerekse de üst düzey isimler arasındaki temaslar giderek sıklaşırken Güney Kore'nin son dönemde güçlenen... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bağların Seul'u AB'yle işbirliğine sürüklediğini söyledi.Rusya ve Kuzey Kore'nin farklı alanlarda işbirliği yürüttüğüne dikkat çeken Yoon, bu durum karşısında Güney Kore'nin AB ülkeleriyle etkileşimini artırma ihtiyacı duyduğunu kaydetti.Yoon, "Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri ve ekonomik işbirliği, Çekya gibi Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi" dedi.Güney Kore Cumhurbaşkanı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme programına ve Moskova ile Pyongyang arasında giderek güçlenen askeri işbirliğine karşı Çekya hükümetiyle olası 'ortak yanıtları' gözden geçirdiklerini ifade etti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Kim'le görüşmüştüRusya ve Kuzey Kore arasındaki temaslar, son dönemde çok belirgin bir şekilde arttı. Son olarak geçen hafta Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Pyongyang'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti.Şoygu'nun Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiğini aktaran Rusya Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Pyongyang'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatlar bağlamında, bugün gerçekleşen görüşmelerin güven verici ve dostane bir ortamda geçtiğinin altını çizmişti.Konsey, görüşmelerin Putin ve Kim'in imzaladığı Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına katkı sunacağını da vurgulamıştı.Putin'in Kuzey Kore ziyareti ve ikili anlaşmaRusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
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rusya, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, moskova, pyongyang, güney kore, seul, yoon suk-yeol, çekya, ab

Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Seul, giderek artan Rusya-Kuzey Kore işbirliğine karşı ne önlem alıyor?

10:09 19.09.2024
© AFP 2023 / AHN YOUNG-JOONDevlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AFP 2023 / AHN YOUNG-JOON
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Rusya ve Kuzey Kore arasında gerek liderler gerekse de üst düzey isimler arasındaki temaslar giderek sıklaşırken Güney Kore'nin son dönemde güçlenen Moskova-Pyongyang işbirliğine karşı attığı adımı Cumhurbaşkanı Yoon açıkladı.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bağların Seul'u AB'yle işbirliğine sürüklediğini söyledi.

Rusya ve Kuzey Kore'nin farklı alanlarda işbirliği yürüttüğüne dikkat çeken Yoon, bu durum karşısında Güney Kore'nin AB ülkeleriyle etkileşimini artırma ihtiyacı duyduğunu kaydetti.

Yoon, "Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri ve ekonomik işbirliği, Çekya gibi Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi" dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme programına ve Moskova ile Pyongyang arasında giderek güçlenen askeri işbirliğine karşı Çekya hükümetiyle olası 'ortak yanıtları' gözden geçirdiklerini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Kim'le görüşmüştü

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki temaslar, son dönemde çok belirgin bir şekilde arttı. Son olarak geçen hafta Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Pyongyang'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Şoygu'nun Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiğini aktaran Rusya Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Pyongyang'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatlar bağlamında, bugün gerçekleşen görüşmelerin güven verici ve dostane bir ortamda geçtiğinin altını çizmişti.

Konsey, görüşmelerin Putin ve Kim'in imzaladığı Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına katkı sunacağını da vurgulamıştı.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti ve ikili anlaşma

Rusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
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