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CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
Sputnik Türkiye
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Adana 8.Bölge Adliye Mahkemesi siyasi yasak getirdi. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat ederken... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:03+0300
2024-09-19T15:04+0300
politika
siyasi parti
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kadir aydar
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi onadı. Aydar aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasaklı konumuna düştü.Kadir Aydar'a siyasi yasakAdana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin kararı ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyası sonuçlandı. Oy çokluğu ile (1'e karşı 2 oyla) karar onandı. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı. Aydar'a aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasak getirildi.Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.Kadir Aydar kimdir?Kadir AYDAR, 1988 yılında Adana ili Ceyhan ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Ceyhan ilçesinde başlamış, Piri Reis Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde üç farklı bölümden mezun olarak tamamlamış ve Çağ Üniversitesinde Uluslararası Finans ve İşletme bölümünde akademik eğitimine devam etmektedir.Çukurova Üniversitesinde Konsey Başkanlığı, Ceyhan Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, CEYGEM Yönetim Kurulu Üyeliği, Ceyhan Genç İş Adamları İkinci Başkanlığı gibi birçok farklı görevi üstlenmiştir. Öztaş Limited Şirketinin de yöneticisi olarak iş hayatına devam etmektedir. Siyasi hayatına 18 yaşında CHP ‘ye üye olarak başlayan Kadir Aydar, CHP İstanbul Gençlik Kolları olmak üzere farklı görevler üstlenmiştir. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı olarak seçilmiş ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı iken görevinden istifa ederek Ceyhan Belediye Başkan aday adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinin ön seçimini kazanarak 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde galip gelerek Cumhuriyet Halk Partisi adına seçimleri 25 yıldan sonra, 46.873 oy alarak % 50.6 ile Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Kadir AYDAR, Şeffaf ve ulaşılabilir sosyal belediyeciliği kendisine hedef belirlemiş görev yaptığı sürece halka doğrudan temas edip talepleri anında yerine getirmiş ve Ceyhan halkına yaşanabilir bir Ceyhan armağan etmiş ve 2024 Mahalli İdareler Seçiminde % 45.67 oy alarak Ceyhan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmiş ve görevine devam etmektedir.
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CHP'li belediye başkanına siyasi yasak

15:03 19.09.2024 (güncellendi: 15:04 19.09.2024)
© İHA Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© İHA
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Adana 8.Bölge Adliye Mahkemesi siyasi yasak getirdi. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat ederken, siyaset yapan sanıkların cezası onandı
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi onadı. Aydar aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasaklı konumuna düştü.

Kadir Aydar'a siyasi yasak

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin kararı ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyası sonuçlandı. Oy çokluğu ile (1'e karşı 2 oyla) karar onandı. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı. Aydar'a aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasak getirildi.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Kadir Aydar kimdir?

Kadir AYDAR, 1988 yılında Adana ili Ceyhan ilçesinde doğdu.
Eğitim hayatına Ceyhan ilçesinde başlamış, Piri Reis Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde üç farklı bölümden mezun olarak tamamlamış ve Çağ Üniversitesinde Uluslararası Finans ve İşletme bölümünde akademik eğitimine devam etmektedir.
Çukurova Üniversitesinde Konsey Başkanlığı, Ceyhan Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, CEYGEM Yönetim Kurulu Üyeliği, Ceyhan Genç İş Adamları İkinci Başkanlığı gibi birçok farklı görevi üstlenmiştir.
Öztaş Limited Şirketinin de yöneticisi olarak iş hayatına devam etmektedir. Siyasi hayatına 18 yaşında CHP ‘ye üye olarak başlayan Kadir Aydar, CHP İstanbul Gençlik Kolları olmak üzere farklı görevler üstlenmiştir. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı olarak seçilmiş ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı iken görevinden istifa ederek Ceyhan Belediye Başkan aday adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinin ön seçimini kazanarak 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde galip gelerek Cumhuriyet Halk Partisi adına seçimleri 25 yıldan sonra, 46.873 oy alarak % 50.6 ile Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Kadir AYDAR, Şeffaf ve ulaşılabilir sosyal belediyeciliği kendisine hedef belirlemiş görev yaptığı sürece halka doğrudan temas edip talepleri anında yerine getirmiş ve Ceyhan halkına yaşanabilir bir Ceyhan armağan etmiş ve 2024 Mahalli İdareler Seçiminde % 45.67 oy alarak Ceyhan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmiş ve görevine devam etmektedir.
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