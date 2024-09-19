Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı

“Atların pist tipinden koştukları mesafeye, başarısına, annesi ve babasına kadar çok sayıda veri mevcut. Bir atın ömrü 30-35 yıl, koştuğu süre ise 7 yıl. Bu kadar geleneksel bir sporun teknolojiyle buluşması da güzel bir durum. Kendi içimizde veri mühendisliği ve yapay zeka çalışmaları da yürütüyoruz. Yapay zekanın yanı sıra sektörde çok tecrübeli yazarlarımız da mevcut. Verilerin ucu bucağı yok. İleride atların fizyolojik ve psikolojik durumları analiz edilebilir hale geldiğinde bunlar da yapay zeka modellerine eklenebilir hale gelecek.”