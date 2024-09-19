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Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
Sputnik Türkiye
Yapay Zeka Günlüğü'nde Serhat Ayan’ın konuğu olan altılıganyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımını anlattı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T14:05+0300
2024-09-19T14:05+0300
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Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
Sputnik Türkiye
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
At yarışında çok fazla veri olduğunu söyleyen Yazırlıoğlu, şunları söyledi:Yazırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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Serhat Ayan
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аудио, radyo, radyo, serhat ayan, at yarışı
аудио, radyo, radyo, serhat ayan, at yarışı
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05 19.09.2024 (güncellendi: 16:57 19.09.2024)
Yapay Zeka Günlüğü'nde Serhat Ayan’ın konuğu olan altılıganyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımını anlattı.
At yarışında çok fazla veri olduğunu söyleyen Yazırlıoğlu, şunları söyledi:
“Atların pist tipinden koştukları mesafeye, başarısına, annesi ve babasına kadar çok sayıda veri mevcut. Bir atın ömrü 30-35 yıl, koştuğu süre ise 7 yıl. Bu kadar geleneksel bir sporun teknolojiyle buluşması da güzel bir durum. Kendi içimizde veri mühendisliği ve yapay zeka çalışmaları da yürütüyoruz. Yapay zekanın yanı sıra sektörde çok tecrübeli yazarlarımız da mevcut. Verilerin ucu bucağı yok. İleride atların fizyolojik ve psikolojik durumları analiz edilebilir hale geldiğinde bunlar da yapay zeka modellerine eklenebilir hale gelecek.”
Yazırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye Jokey Kulübü’nün oynattığı oyunlarda yavaş yavaş sabit ihtimalli bahis oynatma durumu da başlıyor. Burada bir köprü oluyoruz. Sabit ihtimalli bahis ilk defa 2024 yılının sonunda devreye girecek. Kısıtlı bir oyun sayısıyla devreye girecek ama sonrasında oyun sayısı gittikçe artacak. Yarış verisi açıldığında bambaşka bir data seti devreye giriyor ve gerçek zamanlı veri işleme daha önemli hale geliyor.”